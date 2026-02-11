Quarta, 11 de Fevereiro de 2026
21°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Chuvas intensas atingem país; Inmet emite alerta para tempestade no RS

Frente de instabilidade provoca chuva no Centro-Oeste, Norte e Sudeste

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
11/02/2026 às 11h57
Chuvas intensas atingem país; Inmet emite alerta para tempestade no RS
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê chuvas intensas ao longo desta quarta-feira (11) na maior parte do país, em especial no Centro-Oeste.

As precipitações alcançam também boa parte da regiões Norte e Sudeste, bem como o oeste do Nordeste – mais especificamente, Maranhão, Piauí e na parte oeste da Bahia. Os volumes chuvosos podem chegar a 50 milímetros (mm) com ventos de até 60 kms por hora.

Alerta

A área de maior risco para onde foi emitido alerta sobre perigo de tempestade até quinta-feira (12) situa-se em localidades ao sul do Rio Grande do Sul, onde os volumes chuvosos podem chegar a 100 milímetros ao longo do dia.

Nas demais áreas gaúchas a expectativa é de tempestades menos intensas, até o dia 12, com volumes chuvosos de até 50 mm e ventos de até 60 km/h.

Há, segundo a Meteorologia, expectativas de queda de granizo em todo o estado, bem como no Paraná e em Santa Catarina.

Na Região Sul e no extremo sul do Mato Grosso do Sul, são esperadas tempestades na sexta-feira (13), com chuvas de até 50 mm e ventos de até 60 km/h.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Perigo potencial

Há perigo potencial de chuvas intensas de hoje até sexta-feira (13) em áreas do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. O volume de chuvas pode chegar a 50 milímetros diários; e os ventos devem atingir a velocidade de 60 km/h.

O Inmet já havia alertado sobre perigo de chuvas ao longo desta quarta-feira em áreas do Pará, Maranhão, Piauí, Tocantins, Mato Grosso, Goiás, Bahia e Minas Gerais. O volume chuvoso pode chegar a 100 mm, com ventos de até 100km/h.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Bruno Peres/Agência Brasil
Geral Há 1 hora

Discord anuncia novas regras para segurança de usuários adolescentes

Roblox e Youtube também adotaram medidas recentes para esse público
Geral Há 2 horas

PF cumpre mandados contra suspeitos de produzir vídeos de estupros

Operação cumpre três mandados de prisão e sete de busca e apreensão

 © Polícia Federal/ Divulgação
Geral Há 2 horas

Dinheiro é jogado pela janela em operação da PF contra Rioprevidência

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Santa Catarina

 (Foto: Arte- Sistema Província)
Tempo Há 3 horas

Massa de ar quente mantém temperaturas elevadas e pode provocar chuva isolada na Região Celeiro

Máximas chegam a 36°C nesta quarta e podem atingir 37°C em pontos isolados; instabilidades aumentam entre quinta e sexta-feira
Geral Há 4 horas

PF combate crime de exploração sexual infantojuvenil no interior de SP

Alvo é um homem que vive em São José dos Campos

Tenente Portela, RS
34°
Parcialmente nublado
Mín. 21° Máx. 35°
34° Sensação
5.34 km/h Vento
36% Umidade
20% (0.1mm) Chance chuva
06h15 Nascer do sol
19h22 Pôr do sol
Quinta
37° 20°
Sexta
32° 19°
Sábado
24° 19°
Domingo
31° 19°
Segunda
33° 20°
Últimas notícias
Câmara Há 6 minutos

Alexandre Lindenmeyer é eleito para presidir Comissão de Fiscalização Financeira
Câmara Há 6 minutos

Comissão que analisa a medida provisória do seguro-defeso ouvirá o ministro do Trabalho
Tecnologia Há 27 minutos

Uso de bioimpedância muda forma de acompanhar emagrecimento
Tecnologia Há 41 minutos

NetBox Labs Anuncia Disponibilidade do NetBox Copilot, IA Pronta para Empresas com Base em Dados de Infraestrutura Precisos
Justiça Há 42 minutos

Itália começa a julgar extradição de Zambelli; audiência é suspensa

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,18 -0,30%
Euro
R$ 6,16 -0,29%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 366,396,37 -2,74%
Ibovespa
190,262,34 pts 2.33%
Mega-Sena
Concurso 2971 (10/02/26)
01
27
39
40
46
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6950 (10/02/26)
01
06
24
47
60
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3610 (10/02/26)
01
03
05
07
08
10
13
14
17
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2886 (09/02/26)
01
03
05
12
13
28
35
48
49
50
72
74
75
76
77
80
81
82
90
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2923 (09/02/26)
04
10
12
22
34
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias