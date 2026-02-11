Massa de ar quente mantém temperaturas elevadas e pode provocar chuva isolada na Região Celeiro

A massa de ar quente e úmido continua influenciando o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, mantendo a condição de calor forte e intenso em todo o território gaúcho. Em Tenente Portela e na Região Celeiro, entre a tarde e a noite, porém, haverá aumento de nebulosidade e há possibilidade de chuva de verão bastante isolada. Ainda assim, na maior parte da região, não deve chover. A expectativa é de precipitações muito pontuais.

Durante a madrugada, as temperaturas variaram entre 19°C e 21°C na maior parte da região, com registros de 17°C e 18°C em alguns municípios. Ao longo do dia, o aquecimento será acentuado, com máximas entre 34°C e 36°C na maioria das áreas. Em pontos mais quentes, os termômetros podem alcançar até 37°C.

Para quinta e sexta-feira, a previsão indica sol entre nuvens, mas com formação de áreas de instabilidade entre a tarde e a noite, provocadas pelo ar quente e úmido. Essas instabilidades devem trazer chuva típica de verão, com risco de precipitações localmente fortes, descargas elétricas, trovoadas e temporais isolados.

Na sexta-feira, há possibilidade de chuva já no período da manhã em algumas áreas. Mesmo assim, o calor e a sensação de abafamento persistem. As temperaturas máximas devem variar entre 34°C e 36°C na quinta-feira e entre 31°C e 33°C na sexta-feira, na maior parte da região.









