Quarta, 11 de Fevereiro de 2026
21°C 35°C
Tenente Portela, RS
Massa de ar quente mantém temperaturas elevadas e pode provocar chuva isolada na Região Celeiro

Máximas chegam a 36°C nesta quarta e podem atingir 37°C em pontos isolados; instabilidades aumentam entre quinta e sexta-feira

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações MetSul
11/02/2026 às 11h33
Massa de ar quente mantém temperaturas elevadas e pode provocar chuva isolada na Região Celeiro
(Foto: Arte- Sistema Província)

A massa de ar quente e úmido continua influenciando o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, mantendo a condição de calor forte e intenso em todo o território gaúcho. Em Tenente Portela e na Região Celeiro, entre a tarde e a noite, porém, haverá aumento de nebulosidade e há possibilidade de chuva de verão bastante isolada. Ainda assim, na maior parte da região, não deve chover. A expectativa é de precipitações muito pontuais.

Durante a madrugada, as temperaturas variaram entre 19°C e 21°C na maior parte da região, com registros de 17°C e 18°C em alguns municípios. Ao longo do dia, o aquecimento será acentuado, com máximas entre 34°C e 36°C na maioria das áreas. Em pontos mais quentes, os termômetros podem alcançar até 37°C.

Para quinta e sexta-feira, a previsão indica sol entre nuvens, mas com formação de áreas de instabilidade entre a tarde e a noite, provocadas pelo ar quente e úmido. Essas instabilidades devem trazer chuva típica de verão, com risco de precipitações localmente fortes, descargas elétricas, trovoadas e temporais isolados.

Na sexta-feira, há possibilidade de chuva já no período da manhã em algumas áreas. Mesmo assim, o calor e a sensação de abafamento persistem. As temperaturas máximas devem variar entre 34°C e 36°C na quinta-feira e entre 31°C e 33°C na sexta-feira, na maior parte da região.



Tenente Portela, RS
34°
Parcialmente nublado
Mín. 21° Máx. 35°
34° Sensação
5.34 km/h Vento
36% Umidade
20% (0.1mm) Chance chuva
06h15 Nascer do sol
19h22 Pôr do sol
Quinta
37° 20°
Sexta
32° 19°
Sábado
24° 19°
Domingo
31° 19°
Segunda
33° 20°
