Mala de dinheiro é jogada pela janela durante operação da Polícia Federal envolvendo o Banco Master e a Rioprevidência

A PF (Polícia Federal) deflagrou nesta quarta-feira (11) a terceira fase da Operação Barco de Papel, que investiga crimes contra o sistema financeiro envolvendo a gestão de recursos da Rioprevidência e o Banco Master.

Os policiais cumpriram dois mandados de busca e apreensão em endereços vinculados aos investigados nos municípios de Balneário Camboriú e Itapema, em Santa Catarina.

A operação apura irregularidades na aquisição de letras financeiras emitidas pelo Banco Master, recentemente liquidado pelo Banco Central. Entre novembro de 2023 e julho de 2024, a Rioprevidência teria investido aproximadamente R$ 970 milhões na instituição financeira. Os mandados foram expedidos pela 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, com base em indícios de obstrução de investigações e ocultação de provas.

Segundo a PF, assim que a equipe chegou para realizar as buscas no imóvel localizado em Balneário Camboriú, um dos ocupantes do apartamento jogou uma mala contendo dinheiro em espécie por uma janela. O montante foi recuperado pelos policiais. A quantia não foi revelada.

Os agentes também apreenderam dois veículos de luxo e dois smartphones. Não houve prisões.























■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp









