Pioneiro da energia elétrica em Tenente Portela morre aos 90 anos

Pioneiro da eletrificação em Tenente Portela, ele levou energia às primeiras residências e participou de obras históricas no município

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
11/02/2026 às 10h28
Pioneiro da energia elétrica em Tenente Portela morre aos 90 anos
(Foto: Divulgação)

Faleceu ontem, aos 90 anos, Lucidio Benedito Serafini, um dos grandes pioneiros do desenvolvimento de Tenente Portela. Ele foi o primeiro eletricista a trabalhar com redes elétricas e instalações de energia no município, ainda em 1955, quando a eletrificação começava a transformar a realidade da cidade.

Lucidio teve papel fundamental na implantação das primeiras redes elétricas residenciais, levando luz às casas dos portelenses em um período de grandes desafios estruturais. Seu trabalho marcou o início de uma nova era para o município, contribuindo diretamente para o crescimento urbano e econômico local.

Entre as obras mais importantes sob sua responsabilidade estão as instalações elétricas do Hospital Santo Antônio, da Igreja Nossa Senhora Aparecida, da Rádio Província e da Rádio Municipal. Ele também desenvolveu diversos projetos de eletrificação no interior do município, ampliando o acesso à energia para muitas famílias.

Reconhecido pelo profissionalismo, dedicação e espírito comunitário, Lucidio era uma pessoa muito querida e respeitada pela comunidade. Sua trajetória se confunde com a própria história do progresso de Tenente Portela.

Ele deixa esposa, filhos, netos e bisnetos. O sepultamento será realizado hoje à tarde, no Cemitério Municipal de Tenente Portela.







