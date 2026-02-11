Pioneiro da energia elétrica em Tenente Portela morre aos 90 anos

Faleceu ontem, aos 90 anos, Lucidio Benedito Serafini, um dos grandes pioneiros do desenvolvimento de Tenente Portela. Ele foi o primeiro eletricista a trabalhar com redes elétricas e instalações de energia no município, ainda em 1955, quando a eletrificação começava a transformar a realidade da cidade.

Lucidio teve papel fundamental na implantação das primeiras redes elétricas residenciais, levando luz às casas dos portelenses em um período de grandes desafios estruturais. Seu trabalho marcou o início de uma nova era para o município, contribuindo diretamente para o crescimento urbano e econômico local.

Entre as obras mais importantes sob sua responsabilidade estão as instalações elétricas do Hospital Santo Antônio, da Igreja Nossa Senhora Aparecida, da Rádio Província e da Rádio Municipal. Ele também desenvolveu diversos projetos de eletrificação no interior do município, ampliando o acesso à energia para muitas famílias.

Reconhecido pelo profissionalismo, dedicação e espírito comunitário, Lucidio era uma pessoa muito querida e respeitada pela comunidade. Sua trajetória se confunde com a própria história do progresso de Tenente Portela.

Ele deixa esposa, filhos, netos e bisnetos. O sepultamento será realizado hoje à tarde, no Cemitério Municipal de Tenente Portela.

















