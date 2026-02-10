Terça, 10 de Fevereiro de 2026
Deslizamento de terra mata criança de 5 anos em Barra Mansa, no RJ

Cidade foi uma das mais afetadas pelo temporal que atingiu o estado

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
10/02/2026 às 17h54

Uma menina de 5 anos de idade foi vítima de um deslizamento de terra que ocorreu na noite de segunda-feira (9), na cidade de Barra Mansa, no interior do Rio de Janeiro, uma das mais afetadas pelo temporal que atingiu o estado . A informação foi confirmada pela prefeitura da cidade.

A criança foi identificada como Maria Eduarda Reis Norberto. Ela chegou a ser encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da santa casa da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta terça-feira (10).

Outras quatro pessoas precisaram de atendimento médico no município e permanecem em observação, com quadro estável.

No bairro Siderlândia, onde ocorreu o deslizamento, 20 moradores desabrigados foram encaminhados para um abrigo temporário e permanecem acolhidos. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos informou que disponibilizou colchões, kits de cama e apoio às famílias, além de acompanhamento social permanente.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A prefeitura de Barra Mansa afirma que continua trabalhando para minimizar os impactos causados pelas fortes chuvas. Em apenas cerca de três horas, o município registrou em torno de 72 milímetros de chuva, volume que provocou alagamentos e deslizamentos em diferentes regiões da cidade.

De acordo com balanço da defesa civil municipal, foram registradas 18 ocorrências de deslizamentos, seis desabamentos de imóveis, três desabamentos de muros e quatro quedas de árvores, além de 12 pontos de alagamento severo.

Também houve dois transbordamentos, nos rios Barra Mansa e Bocaina, e o desabamento de uma ponte.

As regiões mais afetadas incluem os bairros Nova Esperança, Boa Sorte, São Luiz, Piteiras, Siderlândia, Jardim América, Saudade, Santa Clara, Goiabal, São Judas, Monte Cristo, Abelhas e o Centro.

Em casos de emergência ou risco iminente, a Defesa Civil orienta que a população deve entrar em contato pelos canais oficiais: telefone 199 ou WhatsApp (24) 98121-3427.

Choques elétricos em Copacabana

No município do Rio de Janeiro, o Plantão de Ocorrências do Corpo de Bombeiros Militar registrou chamado para socorro a duas pessoas que teriam sofrido choques de uma fiação submersa pelas chuvas, ao encostarem em um poste.

O incidente foi na esquina da Avenida Nossa Senhora de Copacabana com Rua Santa Clara, duas das principais vias do bairro.

O homem, de 32 anos, e a adolescente, de 15 anos, foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Copacabana, com ferimentos moderados , segundo relatou o Plantão de Ocorrências dos bombeiros.

Procurada pela Agência Brasil , a concessionária Light esclareceu que sua rede elétrica em Copacabana é subterrânea.

Já a Companhia Municipal de Energia e Iluminação (RioLuz), empresa da prefeitura carioca responsável pelo planejamento, manutenção e modernização da iluminação pública na cidade, respondeu que uma equipe da concessionária SmartLuz “inspecionou o local e constatou que tanto o poste quanto a caixa de passagem de fios instalada na calçada estavam sem anormalidades e não foram a origem do choque”.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tomaz Silva/Agência Brasil
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
