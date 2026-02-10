Terça, 10 de Fevereiro de 2026
20°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Levantamento identifica 173 vítimas de deepfakes sexuais em escolas

Todas as vítimas são mulheres, incluindo alunas e professoras

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
10/02/2026 às 17h23

Mapeamento feito pela organização SaferNet Brasil identificou 173 vítimas de deepfakes sexuais em instituições de ensino públicas e privadas de dez estados brasileiros. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (10), na capital paulista, durante evento em celebração ao Dia da Internet Segura .

De acordo com a Safernet, as deepfakes sexuais são imagens ou vídeos de nudez criados com inteligência artificial (IA) generativa sem o consentimento das pessoas retratadas. A tecnologia é utilizada para manipular o rosto das vítimas em conteúdos falsos, o que configura violação de privacidade e da dignidade humana.

O relatório completo será lançado em março. O estudo começou a ser feito em 2023 com base em monitoramento de notícias e conta com recursos do fundo SafeOnline, gerido pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). A organização mostra que as denúncias de crimes cibernéticos aumentaram 28% em 2025 .

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Perfil das vítimas

Segundo a pesquisadora da SaferNet Brasil Sofia Schuring, todas as vítimas identificadas são mulheres, incluindo alunas e professoras. O estado de São Paulo lidera o número de ocorrências, com 51 vítimas, seguido por Mato Grosso (30), Pernambuco (30) e Rio de Janeiro (20). O levantamento também identificou 60 autores dos crimes.

Central de Denúncias

Além do mapeamento por notícias, a SaferNet opera a Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos . Desde 2023, o canal recebeu 264 links (URLs) relacionados a este tipo de crime.

"Analisamos 264 links reportados que podiam ter vínculo com o compartilhamento de deepfakes sexuais não consentidos e de materiais artificiais de abuso sexual infantil. Desses, 125 continham imagens reais de abuso sexual infantil”, afirmou Sofia Schuring.

A pesquisadora explicou que 8% do total das URLs continham conteúdo artificial de abuso e exploração sexual infantil. "Esses links hospedavam conteúdos, eram ferramentas de criação ou grupos de disseminação”, completou.

A central também registrou dez casos de deepfakes envolvendo adultos e 20 casos de vazamento de imagens íntimas reais (sem uso de IA).

Atuação criminosa

De acordo com a SaferNet, os grupos que compartilham esses conteúdos operam de forma organizada, fundamentados em três pilares: bots de notificação (que enviam alertas automatizados), plataformas de mensagens como o Telegram e fóruns na dark web .

"Eles se apoiam em falhas de governança tanto das plataformas quanto do nosso sistema de fiscalização desses conteúdos", explicou Sofia.

Diante do cenário, a organização defende o banimento das ferramentas de notificação e a "asfixia financeira" dessas redes criminosas.

Como denunciar

Denúncias sobre crimes cibernéticos, como abuso sexual infantil e crimes de ódio, podem ser feitas de forma anônima pela Central Nacional de Denúncias da SaferNet Brasil .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

"Carinhoso, sorridente, feliz", diz mãe sobre filho morto por PMs

Priscila Menezes prestou depoimento em julgamento dos autores

 Eduardo Leite entrega mensagem anual e destaca ciclo de transformação no RS -Foto: Vitor Rosa/Secom
Executivo Há 4 horas

Na abertura do ano legislativo, Leite faz balanço do governo e destaca avanços na educação, saúde e segurança

O governador Eduardo Leite participou, na tarde desta terça-feira (10/2), da sessão solene de abertura do ano legislativo, momento que marca a entr...

 © PF/Divulgação
Geral Há 4 horas

Polícia Federal apreendeu R$ 9,5 bilhões do crime organizado em 2025

Balanço inclui imóveis, veículos, aeronaves, joias e outros bens
Geral Há 5 horas

Deslizamento de terra mata criança de 5 anos em Barra Mansa, no RJ

Cidade foi uma das mais afetadas pelo temporal que atingiu o estado

 Teste avalia regularidade, confiabilidade e qualidade técnica das análises realizadas pelos laboratórios -Foto: Sofia Villela/Ascom IGP
Segurança Pública Há 7 horas

Instituto-Geral de Perícias é aprovado em Ensaio de Proficiência em Alcoolemia do Inmetro pela quinta vez consecutiva

Pela quinta vez consecutiva, o Instituto-Geral de Perícias (IGP) obteve desempenho aprovado no Ensaio de Proficiência em Alcoolemia do Instituto Na...

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 35°
24° Sensação
0.89 km/h Vento
70% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h15 Nascer do sol
19h23 Pôr do sol
Quarta
37° 19°
Quinta
37° 19°
Sexta
30° 19°
Sábado
29° 18°
Domingo
27° 18°
Últimas notícias
Câmara Há 2 horas

Câmara analisa redução de alíquotas tributárias para indústria química; acompanhe
Câmara Há 2 horas

Deputada apresenta 95 propostas para viabilizar enfrentamento a feminicídios
Economia Há 2 horas

FGC aprova plano emergencial para cobrir rombo do Banco Master
Câmara Há 2 horas

Câmara aprova projeto que cria a Universidade Federal do Esporte
Câmara Há 2 horas

Deputados aprovam urgência para projeto que incentiva instalação de datacenters no Brasil

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,20 +0,21%
Euro
R$ 6,19 +0,19%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 380,288,26 +0,43%
Ibovespa
185,929,33 pts -0.17%
Mega-Sena
Concurso 2970 (07/02/26)
22
32
37
41
42
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6949 (09/02/26)
21
51
60
67
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3609 (09/02/26)
02
05
06
08
09
10
11
12
13
17
19
20
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2886 (09/02/26)
01
03
05
12
13
28
35
48
49
50
72
74
75
76
77
80
81
82
90
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2923 (09/02/26)
04
10
12
22
34
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias