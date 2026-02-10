Instituto-Geral de Perícias é aprovado em Ensaio de Proficiência em Alcoolemia do Inmetro pela quinta vez consecutiva

Pela quinta vez consecutiva, o Instituto-Geral de Perícias (IGP) obteve desempenho aprovado no Ensaio de Proficiência em Alcoolemia do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). O teste tem como objetivo avaliar a regularidade, confiabilidade e qualidade técnica das análises realizadas pelos laboratórios.

A quinta rodada do ensaio foi realizada entre 22 de setembro de 2025 e 9 de fevereiro de 2026, contando com a participação de 22 laboratórios forenses de diferentes Estados do Brasil. O Rio Grande do Sul foi representado pela Divisão de Toxicologia Forense do IGP (DTF).

Durante o teste, os participantes analisaram dois objetos de estudo: um preparado em matriz sanguínea, fortificado com etanol, e outro constituído por solução de etanol em água. Para as duas amostras, os laboratórios realizaram a determinação quantitativa da concentração de etanol, empregando métodos validados, com controle de qualidade e o devido preparo das amostras. O desempenho da DQF foi aprovado pelos critérios do Inmetro.

Credibilidade da prova pericial

"Esse resultado é reflexo do trabalho técnico contínuo e comprometido da equipe da Divisão de Toxicologia Forense, que atua com rigor metodológico e monitoramento permanente da qualidade. A participação regular em ensaios de proficiência reforça a solidez dos nossos processos e assegura que os exames realizados pelo IGP atendam a elevados padrões de confiabilidade, fortalecendo a credibilidade da prova pericial", destacou a perita criminal Paulini Braun Wegner, chefe da Divisão de Toxicologia Forense.

O resultado satisfatório do IGP no ensaio de proficiência contribui para assegurar a qualidade do serviço prestado pela Divisão de Toxicologia Forense, bem como o constante aprimoramento das atividades periciais desempenhadas. A atuação em programas nacionais de avaliação técnica reforça o compromisso do IGP com a produção de laudos consistentes, confiáveis e alinhados às melhores práticas científicas.