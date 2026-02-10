Terça, 10 de Fevereiro de 2026
AEGEA garante abastecimento de água normal nesta quarta feira em Tenente Portela

A empresa ressaltou que não será necessário o uso de caminhão-pipa para garantir o funcionamento do hospital. De acordo com a direção, não há previsão de desabastecimento para os moradores da área.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província
10/02/2026 às 16h01
Foto: Divulgação

Após a veiculação da matéria sobre a possibilidade de falta de água nesta quarta-feira, dia 11, a empresa responsável pelo abastecimento AEGEA, entrou em contato com a Rádio Província. Em esclarecimento oficial, a empresa informou que não haverá interrupção no fornecimento de água em Tenente Portela, especialmente na região do Hospital Santo Antônio.

Segundo a comunicação, o sistema de abastecimento segue operando normalmente no setor que atende a unidade hospitalar. A empresa ressaltou que não será necessário o uso de caminhão-pipa para garantir o funcionamento do hospital. De acordo com a direção, não há previsão de desabastecimento para os moradores da área.

O contato foi feito após repercussão da informação inicial divulgada pela emissora. A empresa reforça que monitora constantemente o sistema. Eventuais ajustes operacionais estão sendo realizados de forma preventiva.

O objetivo é garantir segurança no abastecimento. A orientação é para que a população mantenha o consumo consciente. Mas sem necessidade de medidas emergenciais no momento.

A situação segue sob acompanhamento técnico. Novas informações serão repassadas caso haja qualquer alteração no cenário.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
