Leite e Gabriel participam da entrega de casas definitivas doadas pelo Movimento União BR em Muçum

O governador Eduardo Leite e o vice-governador Gabriel Souza participaram, nesta terça-feira (10/2), da cerimônia para entrega de casas definitivas...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
10/02/2026 às 15h17
Leite e Gabriel participam da entrega de casas definitivas doadas pelo Movimento União BR em Muçum
Comunidade em Muçum recebeu 42 casas de um total de 50 previsto no projeto -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

O governador Eduardo Leite e o vice-governador Gabriel Souza participaram, nesta terça-feira (10/2), da cerimônia para entrega de casas definitivas doadas pelo Movimento União BR ao município de Muçum, no Vale do Taquari. A iniciativa soma-se às ações de reconstrução conduzidas pelo governo do Estado após os eventos climáticos extremos que atingiram a região. Além das moradias entregues, Muçum receberá do governo do Estado outras 134 unidades habitacionais pelo Programa A Casa é Sua – Calamidade. Até o fim de 2026, o investimento total do Executivo estadual no município será de R$ 23,8 milhões.

A entrega das 12 novas casas nesta terça-feira soma-se a outras 30 unidades habitacionais concluídas em dezembro de 2025, totalizando a entrega de 42 moradias das 50 casas previstas no projeto. As residências foram doadas pelo Movimento União BR, enquanto o governo do Estado aportou R$ 1,9 milhão para a execução de muros de arrimo, por meio da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), e para a infraestrutura urbana, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur). A prefeitura de Muçum cedeu o terreno e investiu cerca de R$ 1 milhão para complementar os serviços de infraestrutura.

“Não quisemos deixar ninguém esperando. Muitas famílias já receberam suas casas em dezembro porque entendemos que quem precisa não pode aguardar solenidade. Mobilizamos esforços para que as pessoas fossem atendidas o quanto antes”, afirmou o governador. Leite destacou ainda a qualidade e o simbolismo do projeto. “As casas impressionam pelo compromisso ambiental, pelo conforto térmico, pela dignidade e pelo cuidado em cada detalhe, da construção à mobília. Mais do que moradias, o que vemos aqui é união para construir. Em um mundo tão dividido, essa soma de esforços nos faz seguir acreditando no ser humano e na capacidade de transformar realidades”, pontuou o governador.

O vice-governador Gabriel Souza ressaltou o papel da articulação institucional na reconstrução do município. “Muçum simboliza a capacidade do Rio Grande do Sul de transformar solidariedade em política pública estruturada. Aqui, a união entre Estado, município e iniciativa privada se traduz em moradia digna, segurança e estabilidade social para as famílias atingidas”, declarou Gabriel.

O secretário da Sehab, Bruno Silveira, lembrou a trajetória do trabalho desenvolvido ao longo da obra. “Quando se caminha junto, o resultado é maior e mais forte. Foram muitos desafios superados para garantir casas seguras e definitivas. O governador disse logo após os eventos climáticos que ninguém ficaria para trás, e não ficaram. Em breve, teremos ainda mais casas sendo entregues a esta comunidade forte e produtiva de Muçum”, apontou.

"Muçum representa hoje a força da reconstrução do Rio Grande do Sul, mostrando que solidariedade, responsabilidade e parceria podem se transformar em resultados concretos. Mais do que obras, estamos reafirmando valores e garantindo que famílias tenham condições reais de recomeçar suas vidas com dignidade e segurança", completou a secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans.

Moradias definitivas foram construídas com a tecnologia Light Steel Frame, considerada sustentável -Foto: Mauricio Tonetto/Secom
Moradias definitivas foram construídas com a tecnologia Light Steel Frame, considerada sustentável -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

Estrutura e segurança

A fundadora e presidente do Movimento União BR, Tatiana Monteiro de Barros, destacou o cuidado na escolha do local das moradias. “Muçum passou por três grandes catástrofes climáticas em apenas dois anos. Por isso, tivemos um olhar estratégico para escolher um local seguro, fora da mancha de inundação, garantindo um bairro totalmente estruturado e protegido para as famílias”, explicou.

As unidades habitacionais foram construídas com a tecnologia Light Steel Frame e possuem 51,29 m². O método é sustentável, gera pouco desperdício e oferece alta resistência a eventos climáticos, além de isolamento térmico e acústico. As casas são entregues mobiliadas às famílias beneficiadas.

O ato contou com a presença do prefeito de Muçum, Matheus Trojan, além de secretários estaduais e lideranças locais.

As unidades habitacionais possuem 51,29 m² e foram entregues mobiliadas às famílias beneficiadas -Foto: Mauro Nascimento/Secom
As unidades habitacionais possuem 51,29 m² e foram entregues mobiliadas às famílias beneficiadas -Foto: Mauro Nascimento/Secom

Habitação de Interesse Social

As ações habitacionais do governo do Estado, por meio da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), visam à promoção da Política Estadual de Habitação de Interesse Social (Pehis), instituída pela Lei Estadual 16.138/2024, que integra o Sistema Estadual de Habitação de Interesse Social (Sehis), criado pela Lei 13.017/2008.

A Pehis tem como um de seus princípios a implementação de medidas de adaptação e mitigação dos impactos das mudanças climáticas, garantindo resiliência no ambiente construído e maior eficiência no uso dos recursos públicos, com incentivo ao uso de novas tecnologias e métodos construtivos ágeis e eficazes.

Sobre o Movimento União BR

O Movimento União BR é uma organização nacional apartidária, fundada em março de 2020, presente em todos os estados brasileiros. A entidade já beneficiou mais de 30 milhões de pessoas e acumula mais de R$ 400 milhões arrecadados, destinados a ações nas áreas de saúde, educação e habitação, incluindo a doação de equipamentos, alimentos, insumos hospitalares e a gestão de cursos e projetos sociais.

Texto: Andrei Kannenberg/Ascom Sehab
Edição: Secom

