Terça, 10 de Fevereiro de 2026
20°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

RJ tem 20 cidades com risco alto para inundações ou deslizamentos

Capital deve teve redução do acumulado de chuva desde a madrugada

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
10/02/2026 às 13h27

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) identificou risco hidrológico alto, isto é, de inundações, em 19 municípios do interior do Rio de Janeiro e da Região Metropolitana por conta das fortes chuvas que atingem parte da Região Sudeste desde o fim de semana .

Estão incluídas no alerta da noite de segunda-feira (9) as cidades de Aperibé, Cambuci, Cantagalo, Cardoso Moreira, Cordeiro, Duas Barras, Duque de Caxias, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Macuco, Natividade, Niterói, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São Fidélis, São Gonçalo e São Sebastião do Alto.

Todas as demais regiões do estado se encontram em risco hidrológico moderado.

>> Chuvas intensas no Rio de Janeiro levam ao acionamento da Marinha

Já para deslizamentos de terra em encostas, a situação é de risco alto para três municípios: Duque de Caxias, Niterói e Rio de Janeiro.

Já o risco moderado vale para alguns municípios das regiões da Baixada Fluminense, Baixada Litorânea, Costa Verde, Metropolitana, Noroeste, Serrana e Sul. Há possibilidade de avanço do risco para todas as regiões do estado.

Em Duque de Caxias, a prefeitura informou nesta terça-feira (10), por meio de sua assessoria de imprensa, que a situação está mais tranquila, devido ao volume de água que vem baixando no bairro de Campos Elíseos, onde 44 pessoas desabrigadas foram encaminhadas a uma escola e uma igreja da região.

Situação de emergência

A Secretaria de Estado de Defesa Civil atendeu diversas ocorrências ao longo do dia de ontem (9), inclusive com o salvamento de 16 pessoas.

Sete municípios decretaram situação de emergência e contam com atuação permanente da Defesa Civil e da assistência social: Rio Claro, Itaperuna, São Sebastião do Alto, Cantagalo, Paty do Alferes, Porciúncula e Piraí.

Reforço

Equipes do governo do estado do Rio de Janeiro atuam em cidades do interior do estado desde a noite de segunda-feira (9) para recuperar pontos impactados pelas fortes chuvas registradas e reduzir o risco de incidentes decorrentes delas.

Receberam reforço de maquinário pesado e equipes técnicas para apoio as cidades de Itaperuna, São Fidélis, Paty do Alferes, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto, Macuco, Cantagalo, Sumidouro e Bom Jardim.

São realizados trabalhos de desobstrução de acessos, retirada de entulhos, apoio à drenagem e recuperação de pontos impactados pelas chuvas, em articulação com as defesas civis municipais.

Entre as ações emergenciais, a Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) construiu um acesso alternativo no município de Cantagalo, após um trecho da RJ-152 ceder.

Capital

Devido à ocorrência de desabamentos e alagamentos, foram disparadas 15 sirenes na capital fluminense, com mobilização em nove comunidades.

O município do Rio de Janeiro chegou a acionar na noite de ontem (9) o estágio 3, em uma escala de 1 a 5 que mede os impactos de ocorrências na cidade, mas retornou ao estágio 2 à 0h10 desta terça-feira (10),

O serviço de meteorologia da prefeitura do Rio de Janeiro identificou a redução dos acumulados de chuva, sem previsão de intensificação, informou o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio).

O tempo permanece instável na capital fluminense ao longo deste dia, com céu nublado a encoberto e previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento.

Os ventos estarão entre fracos e moderados e as temperaturas estáveis, com mínima prevista de 20°C e máxima prevista de 29°C.

Orientações

O COR-Rio recomenda que as pessoas fiquem atentas e acompanhem a previsão do tempo do Alerta Rio, bem como suas atualizações. O órgão orienta os cidadãos para se cadastrarem no serviço de alertas da Defesa Civil via SMS. Basta enviar o CEP de casa para o número 40199, por mensagem de texto. O serviço é gratuito.

As pessoas podem também baixar o aplicativo do COR.Rio, disponível para Android ou iOS . Em caso de necessidade, podem ser usados os telefones de emergência do Corpo de Bombeiros (193) e da Defesa Civil (199).

Previsão do tempo

O Alerta Rio informou que a quarta (11) e a quinta-feira (12) serão de tempo instável na cidade do Rio. Haverá céu nublado e previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. Os ventos estarão fracos a moderados.

Já na sexta-feira (13) e no sábado (14), a previsão é de redução de nebulosidade, sem chuva. Os ventos estarão predominantemente moderados.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

"Carinhoso, sorridente, feliz", diz mãe sobre filho morto por PMs

Priscila Menezes prestou depoimento em julgamento dos autores

 Eduardo Leite entrega mensagem anual e destaca ciclo de transformação no RS -Foto: Vitor Rosa/Secom
Executivo Há 4 horas

Na abertura do ano legislativo, Leite faz balanço do governo e destaca avanços na educação, saúde e segurança

O governador Eduardo Leite participou, na tarde desta terça-feira (10/2), da sessão solene de abertura do ano legislativo, momento que marca a entr...

 © PF/Divulgação
Geral Há 4 horas

Polícia Federal apreendeu R$ 9,5 bilhões do crime organizado em 2025

Balanço inclui imóveis, veículos, aeronaves, joias e outros bens
Geral Há 5 horas

Deslizamento de terra mata criança de 5 anos em Barra Mansa, no RJ

Cidade foi uma das mais afetadas pelo temporal que atingiu o estado
Geral Há 6 horas

Levantamento identifica 173 vítimas de deepfakes sexuais em escolas

Todas as vítimas são mulheres, incluindo alunas e professoras

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 35°
24° Sensação
0.89 km/h Vento
70% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h15 Nascer do sol
19h23 Pôr do sol
Quarta
37° 19°
Quinta
37° 19°
Sexta
30° 19°
Sábado
29° 18°
Domingo
27° 18°
Últimas notícias
Câmara Há 2 horas

Câmara analisa redução de alíquotas tributárias para indústria química; acompanhe
Câmara Há 2 horas

Deputada apresenta 95 propostas para viabilizar enfrentamento a feminicídios
Economia Há 2 horas

FGC aprova plano emergencial para cobrir rombo do Banco Master
Câmara Há 2 horas

Câmara aprova projeto que cria a Universidade Federal do Esporte
Câmara Há 2 horas

Deputados aprovam urgência para projeto que incentiva instalação de datacenters no Brasil

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,20 +0,21%
Euro
R$ 6,19 +0,19%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 380,288,26 +0,43%
Ibovespa
185,929,33 pts -0.17%
Mega-Sena
Concurso 2970 (07/02/26)
22
32
37
41
42
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6949 (09/02/26)
21
51
60
67
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3609 (09/02/26)
02
05
06
08
09
10
11
12
13
17
19
20
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2886 (09/02/26)
01
03
05
12
13
28
35
48
49
50
72
74
75
76
77
80
81
82
90
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2923 (09/02/26)
04
10
12
22
34
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias