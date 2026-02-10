Falta de água em Tenente Portela pode se repetir amanhã quarta-feira dia 11

Tenente Portela pode enfrentar, novamente, problemas no abastecimento de água nesta quarta-feira dia 11. Conforme informações extraoficiais apuradas pela reportagem, o cenário atual indica que, caso não haja mudança significativa nas próximas horas, o fornecimento de água deverá voltar a ser interrompido em diferentes pontos do município.

A situação preocupa moradores e autoridades locais, especialmente pelo impacto direto em serviços essenciais. Ainda segundo as informações obtidas, o Hospital Santo Antônio deverá receber água por meio de caminhão-pipa, medida emergencial adotada para garantir o funcionamento da unidade e a segurança de pacientes e profissionais da saúde.

O possível novo desabastecimento ocorre em meio a um período de instabilidade no sistema de fornecimento, que já vem afetando a rotina da população. Falta de água para consumo, higiene e atividades básicas tem sido motivo de reclamações recorrentes, principalmente em bairros mais afastados do centro.

A orientação é para que a população faça uso consciente da água disponível e, sempre que possível, mantenha reservas para necessidades essenciais, até que a situação seja definitivamente esclarecida.















