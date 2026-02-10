Chuvas: estado de SP tem 45 cidades em atenção para deslizamentos

A Defesa Civil do Estado de São Paulo ampliou, nesta terça-feira (10), para 45 municípios o número de cidades em estado de atenção para deslizamentos de terra, devido aos altos acumulados de chuva registrados nas últimas 72 horas.
As chuvas deixaram o solo saturado e aumentaram o risco de ocorrências, especialmente em áreas de encosta e regiões previamente mapeadas como vulneráveis. O nível de atenção indica possibilidade de ocorrência de deslizamentos, exigindo vigilância redobrada das defesas civis municipais e da população.
O Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil estabelece quatro níveis operacionais - observação, atenção, alerta e alerta máximo - definidos a partir da análise integrada dos volumes de chuva, da previsão meteorológica, das vistorias de campo e do registro de ocorrências.
No estágio de atenção, os municípios devem intensificar vistorias em áreas de risco, manter monitoramento permanente das condições do solo, reforçar ações de conscientização junto à população e manter equipes e recursos em prontidão, podendo propor a elevação do nível do plano caso os critérios técnicos indiquem agravamento do cenário.
“Moradores de áreas de risco devem ficar atentos a sinais de instabilidade como rachaduras no solo, trincas em paredes, inclinação de árvores ou postes e estalos em encostas”, diz nota da Defesa Civil.
Em caso de risco iminente, a orientação é deixar o local imediatamente e acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.
Municípios em estado de atenção para deslizamentos:
• São Paulo
• Caieiras
• Francisco Morato
• Franco da Rocha
• Mairiporã
• Santana de Parnaíba
• Bertioga
• Guarujá
• Aparecida
• Caçapava
• Caraguatatuba
• Cunha
• Jacareí
• Lagoinha
• Lorena
• Monteiro Lobato
• Redenção da Serra
• São José dos Campos
• São Sebastião
• Taubaté
• Ubatuba
• Campos do Jordão
• Santo Antônio do Pinhal
• São Bento do Sapucaí
• São Luiz do Paraitinga
• Iperó
• Laranjal Paulista
• Mairinque
• Salto
• Amparo
• Atibaia
• Bom Jesus dos Perdões
• Bragança Paulista
• Cabreúva
• Campinas
• Campo Limpo Paulista
• Cordeirópolis
• Indaiatuba
• Joanópolis
• Jundiaí
• Monte Mor
• Morungaba
• Nazaré Paulista
• Pedreira
• Piracaia