Legislativo de Vista Gaúcha cobra providências após desabastecimento de água no município

O Legislativo de Vista Gaúcha se manifestou diante dos problemas recorrentes no abastecimento de água no município, após moradores enfrentarem até três dias consecutivos sem fornecimento em alguns pontos da cidade. A situação atingiu residências, comércios e prédios públicos, gerando impactos diretos na rotina da população e levantando questionamentos sobre a qualidade do serviço prestado.

A vereadora Elonir Franceschi apresentou um requerimento cobrando providências da concessionária responsável, a Corsan/Aegea, e levou o caso ao Ministério Público. A iniciativa pede explicações formais sobre as constantes interrupções e solicita medidas concretas para evitar novos episódios de desabastecimento. Entre os pontos levantados estão a necessidade de um cronograma de investimentos, a definição de um prazo máximo de 24 horas para conserto de vazamentos e a recomposição adequada das vias após as obras, já que buracos têm permanecido abertos por dias em diferentes pontos da cidade.

Além do requerimento, a Presidência da Câmara sob comando do presidente Rudinei de Almeida Monteiro encaminhou uma representação ao Ministério Público relatando a gravidade da situação. O documento destaca que a falta prolongada de água compromete a saúde pública e caracteriza falha na prestação de um serviço essencial. Também chama atenção para problemas de manutenção urbana, como vazamentos não resolvidos e danos à infraestrutura viária após intervenções da concessionária.

Com isso, o Legislativo pede que o Ministério Público apure os fatos e avalie a adoção de medidas legais para garantir a regularidade do abastecimento em Vista Gaúcha. A expectativa é de que, a partir dessas ações, a concessionária seja responsabilizada e apresente soluções efetivas para um problema que tem se repetido e afetado diretamente a população.











