Terça, 10 de Fevereiro de 2026
20°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

MP de Minas faz alerta sobre exposição de menores nas redes sociais

Superexposição pode fornecer detalhes usados em golpes

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
09/02/2026 às 18h58
MP de Minas faz alerta sobre exposição de menores nas redes sociais
© Marcello Casal jr/Agência Brasil

O Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos do Ministério Público de Minas Gerais (Gaeciber/MPMG) alerta os pais para não publicarem fotos dos filhos com uniforme da escola. O órgão esclarece que a exposição da rotina das crianças em redes sociais deve ser evitada.

Informações como o nome da escola onde o menor estuda, os cursos que frequenta, podem ser úteis para bandidos que se dedicam a elaborar trotes de sequestro ou mesmo para aqueles que estão em busca de vítimas para sequestrar.

O coordenador do Gaeciber, promotor de Justiça André Salles, disse nesta segunda-feira (9) à Agência Brasil que o alerta visa conscientizar pais e responsáveis sobre a gravidade do costume.

“A maioria dos crimes cometidos pela internet não é crime cibernético. Não é cometida mediante atitudes tecnológicas. Essa superexposição fornece mais detalhes da vida das pessoas”, explica o promotor.

De acordo com Salles, a chamada engenharia social é a mais famosa manipulação. “Essa exposição fornece informações preciosas aos criminosos, no sentido de que vão saber qual é a rotina, onde a criança estuda, para onde vai, os locais onde os pais vão estar em determinados horários”.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Limites

André Salles sustentou que esse tipo de exposição deve ser evitado. As crianças devem obedecer a critérios nas redes sociais, atendendo a limites impostos pelos pais e responsáveis. E mesmo que postem fotos ou dados, os pais devem limitar quem terá acesso a essas informações .

“Porque essas informações são valiosas para bandidos quando vão elaborar seus golpes”.

O promotor advertiu que esses bandidos podem estabelecer uma relação de confiança, anunciando-se como outras pessoas, por exemplo um diretor de escola ou gerente de banco, de modo que a armadilha fica mais crível para a vítima do golpe que é armado a partir das próprias informações fornecidas nas redes sociais.

O MPMG tem feito campanhas para reduzir a exposição das pessoas nas redes sociais, principalmente de crianças e adolescentes, em relação a golpes e a crimes pessoais, como montagem de foto, que afetam vítimas de todas as idades.

O objetivo é conscientizar a população para aumentar o controle, “que deve ser reforçado”, e qual é o limite para divulgação do trabalho das pessoas na internet. “Qualquer informação serve como identidade”, alertou. O Gaeciber tem feito campanhas também para o público interno do MPMG, com a mesma finalidade de conscientização dos funcionários do órgão.

Uso responsável

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2024 mostram que 94% dos brasileiros estão ligados à internet. É preciso, entretanto, que essa população se conscientize do uso responsável da internet, ponderou o promotor de Justiça. O Gaeciber está sempre realizando trabalho de prevenção e conscientização quanto aos cuidados e atenção referentes aos crimes nas redes sociais.

Foi criada recentemente uma “força tarefa para evitar golpes no pagamento do IPVA e também para falar de repressão, que tem obtido condenações”. No ano passado, a força tarefa obteve condenações superiores a 14 anos de prisão para autores de crimes sexuais e a mais de 12 anos para crimes de extorsão. “Isso demonstra que esses fatos são muito graves”, concluiu André Salles.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Executivo Há 6 horas

Executivo encaminha à Assembleia Legislativa projeto para reajuste do piso do magistério

O governo do Estado encaminhou à Assembleia Legislativa, nesta segunda-feira (9/2), o Projeto de Lei 38/2026 que prevê reajuste de 5,4% no subsídio...

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 8 horas

Chuvas intensas no Rio de Janeiro levam ao acionamento da Marinha

Força atuou nos municípios de Cantagalo e Porciúncula

 © Antonio Cruz/Agência Brasil
Geral Há 10 horas

Ministério Público de SP vai investigar superlotação em blocos de rua

Bombeiros atenderam 30 pessoas na confusão

 © Cristina Indio do Brasil/Arquivo/Agência Brasil
Geral Há 10 horas

Confira como vão funcionar os bancos durante o carnaval

Pix e canais digitais funcionam normalmente nos dias de folia

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 10 horas

Risco de deslizamento põe 30 cidades paulistas em estado de atenção

Defesa Civil estadual mantém alerta até o fim de terça-feira (10)

Tenente Portela, RS
21°
Tempo limpo
Mín. 20° Máx. 35°
21° Sensação
1.04 km/h Vento
73% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h15 Nascer do sol
19h23 Pôr do sol
Quarta
37° 19°
Quinta
37° 19°
Sexta
30° 19°
Sábado
29° 18°
Domingo
27° 18°
Últimas notícias
Câmara Há 3 horas

Câmara aprova MP que estrutura a Agência Nacional de Proteção de Dados
Câmara Há 3 horas

Câmara aprova projeto que cria diretorias na OAB
Câmara Há 3 horas

Câmara aprova projeto que cria a Semana Nacional de Retiros Culturais
Economia Há 3 horas

Brasil capta US$ 4,5 bilhões em títulos no mercado internacional
Direitos Humanos Há 6 horas

Lula defende educação para o combate à violência contra mulher

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,19 -0,04%
Euro
R$ 6,19 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 381,500,59 -1,48%
Ibovespa
186,241,16 pts 1.8%
Mega-Sena
Concurso 2970 (07/02/26)
22
32
37
41
42
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6949 (09/02/26)
21
51
60
67
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3609 (09/02/26)
02
05
06
08
09
10
11
12
13
17
19
20
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2886 (09/02/26)
01
03
05
12
13
28
35
48
49
50
72
74
75
76
77
80
81
82
90
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2923 (09/02/26)
04
10
12
22
34
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias