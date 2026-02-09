Terça, 10 de Fevereiro de 2026
Risco de deslizamento põe 30 cidades paulistas em estado de atenção

Defesa Civil estadual mantém alerta até o fim de terça-feira (10)

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
09/02/2026 às 17h28
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A Defesa Civil Estadual de São Paulo mantém 30 cidades em estado de atenção para risco de deslizamentos nesta segunda-feira (9). Os municípios são das regiões metropolitanas da capital e de Campinas, além do Litoral Norte e da Baixada Santista.

Essas cidades apresentam um conjunto de condições de risco elevado , com áreas nas quais houve acumulado de chuva acima de 70 milímetros (mm) desde a última sexta-feira (6), além da previsão de novas precipitações nesta segunda.

Contribuem para esse alerta a presença de áreas com condições favoráveis a movimentações de terra, como encostas desprotegidas ou sem vegetação, movimentações anteriores recentes e proximidade com residências.

O estado de São Paulo está sob alerta de chuvas intensas , com destaque para as regiões Norte e Nordeste, Vale do Paraíba e Litoral Norte , onde a situação de perigo, com chuvas acima de 50mm, é válida até o fim da terça-feira (10).

Segundo o órgão, esse conjunto de condições aumenta o risco de desastres e exige a adoção de ações preventivas imediatas, como a remoção de famílias para abrigos e o monitoramento com equipes de campo, seguindo os planos municipais de contingência.

No Guarujá, cidade da Baixada Santista, essas medidas foram adotadas na semana passada , minimizando o impacto de deslizamentos que atingiram quatro residências.

Os moradores de áreas mapeadas como de risco pelas equipes municipais devem ficar atentos a sinais de instabilidade, como rachaduras no solo, trincas em paredes, inclinação de árvores ou postes e estalos em encostas.

Em caso de risco iminente, a orientação é deixar o local imediatamente e acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.

Lista de municípios em estado de atenção para deslizamento

  • São Paulo;
  • Francisco Morato;
  • Franco da Rocha;
  • Mairiporã;
  • Santana de Parnaíba;
  • Registro;
  • Bertioga;
  • Guarujá;
  • Santos;
  • São Vicente;
  • Caraguatatuba;
  • Jacareí;
  • Lagoinha;
  • Lorena;
  • Redenção da Serra;
  • São José dos Campos;
  • São Sebastião;
  • Ubatuba;
  • Santo Antônio do Pinhal;
  • São Luiz do Paraitinga;
  • Iperó;
  • Laranjal Paulista;
  • Mairinque;
  • Salto;
  • Bragança Paulista;
  • Campinas;
  • Campo Limpo Paulista;
  • Cordeirópolis;
  • Indaiatuba;
  • Jundiaí.
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
