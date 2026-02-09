Terça, 10 de Fevereiro de 2026
PRF divulga calendário de restrições de tráfego para veículos de carga em 2026

Medida busca reduzir acidentes em rodovias de pista simples durante feriados e períodos de maior fluxo

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Informações PRF
09/02/2026 às 16h23
Foto: Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) publicou o calendário oficial de restrições de tráfego para o ano de 2026. A medida atinge veículos e combinações de veículos que excedam os limites regulamentares de peso ou dimensões, com o objetivo de reduzir o risco de sinistros graves em períodos de maior circulação de veículos leves nas rodovias federais de pista simples.

As restrições ocorrem de forma estratégica em datas como Carnaval, Semana Santa e feriados prolongados, quando há aumento significativo no fluxo de veículos. O descumprimento da norma caracteriza infração média, com aplicação de multa e retenção do veículo até o término do horário restritivo.

Veículos sujeitos à restrição

A proibição de circulação se aplica aos veículos que apresentem pelo menos uma das seguintes características:

largura superior a 2,60 metros;

altura superior a 4,40 metros;

comprimento total superior a 19,80 metros;

Peso Bruto Total Combinado (PBTC) superior a 58,5 toneladas.

Principais períodos de restrição em 2026

Carnaval

13 de fevereiro (sexta-feira) e 17 de fevereiro (terça-feira): das 16h às 22h

14 de fevereiro (sábado) e 18 de fevereiro (quarta-feira): das 6h às 12h

Semana Santa

2 de abril (quinta-feira) e 5 de abril (domingo): das 16h às 22h

3 de abril (sexta-feira): das 6h às 12h

Conforme a PRF, nos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará e Roraima, não haverá restrição de circulação, conforme previsto na portaria vigente.

Segurança viária

A PRF destaca que a presença de veículos de grande porte em rodovias de pista simples, especialmente durante feriados prolongados, dificulta ultrapassagens e aumenta o risco de acidentes, como colisões frontais e saídas de pista. A restrição em horários de pico contribui para a padronização do fluxo e para a segurança de todos os usuários das rodovias.

