PRF divulga calendário de restrições de tráfego para veículos de carga em 2026

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) publicou o calendário oficial de restrições de tráfego para o ano de 2026. A medida atinge veículos e combinações de veículos que excedam os limites regulamentares de peso ou dimensões, com o objetivo de reduzir o risco de sinistros graves em períodos de maior circulação de veículos leves nas rodovias federais de pista simples.
As restrições ocorrem de forma estratégica em datas como Carnaval, Semana Santa e feriados prolongados, quando há aumento significativo no fluxo de veículos. O descumprimento da norma caracteriza infração média, com aplicação de multa e retenção do veículo até o término do horário restritivo.
Veículos sujeitos à restrição
A proibição de circulação se aplica aos veículos que apresentem pelo menos uma das seguintes características:
largura superior a 2,60 metros;
altura superior a 4,40 metros;
comprimento total superior a 19,80 metros;
Peso Bruto Total Combinado (PBTC) superior a 58,5 toneladas.
Principais períodos de restrição em 2026
Carnaval
13 de fevereiro (sexta-feira) e 17 de fevereiro (terça-feira): das 16h às 22h
14 de fevereiro (sábado) e 18 de fevereiro (quarta-feira): das 6h às 12h
Semana Santa
2 de abril (quinta-feira) e 5 de abril (domingo): das 16h às 22h
3 de abril (sexta-feira): das 6h às 12h
Conforme a PRF, nos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará e Roraima, não haverá restrição de circulação, conforme previsto na portaria vigente.
Segurança viária
A PRF destaca que a presença de veículos de grande porte em rodovias de pista simples, especialmente durante feriados prolongados, dificulta ultrapassagens e aumenta o risco de acidentes, como colisões frontais e saídas de pista. A restrição em horários de pico contribui para a padronização do fluxo e para a segurança de todos os usuários das rodovias.
■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp