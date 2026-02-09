Terça, 10 de Fevereiro de 2026
Eduardo Leite assina ordem de início para obras de recuperação em rodovias do Vale do Caí

Mais duas importantes obras de recuperação de rodovias, com investimentos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) ,estão prestes a começar. O govern...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
09/02/2026 às 15h58
Estado avança em obras estratégicas que somam mais de R$ 120 milhões na região -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

Mais duas importantes obras de recuperação de rodovias, com investimentos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) ,estão prestes a começar. O governador Eduardo Leite assinou, nesta segunda-feira (9/2), a ordem de início para obras na ERS-452, entre Bom Princípio, Feliz e Vale Real, com um trecho de 27,52 quilômetros, e na ERS-415, entre Bom Princípio e Tupandi, com extensão de 9,37 quilômetros. Ambas estão localizadas no Vale do Caí, região Nordeste do Estado, em um importante polo econômico e turístico.

As obras vão melhorar a trafegabilidade e a mobilidade, além de garantir mais resiliência às rodovias. O governador falou sobre os investimentos em estradas na região. “São obras que vão qualificar as estradas e dar mais segurança para quem trafega e empreende na região. Serão cerca de R$ 75 milhões em investimentos nestas duas rodovias, além dos R$ 52 milhões que estão sendo investidos nas obras da VRS-826, que já estão em andamento. Somados, esses valores correspondem praticamente ao que o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) era capaz de investir em um ano inteiro, em todo o RS, antes de recuperarmos a capacidade de investimento do Estado a partir da agenda de reformas e privatizações que fizemos”, lembrou.

"Investimentos qualificam rodovias, ampliam a segurança viária e fortalecem o desenvolvimento regional", disse Leite -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

A obra nos 27,52 quilômetros da ERS-452, entre Bom Princípio, Feliz e Vale Real, compreende a reconstrução e reabilitação do pavimento; a recomposição de dispositivos de drenagem; a conformação e reforço emergencial de taludes instáveis; além de contenções e recuperação dos encontros nas cabeceiras das pontes sobre o Arroio Forromeco, Arroio Feliz, Arroio Boa Vizinhança, Arroio do Ouro, Arroio Belo e Arroio Pinhal. O investimento para estas intervenções será de R$ 51 milhões.

Já as obras de recuperação da ERS-415, no trecho entre Bom Princípio e Tupandi, terão investimento de R$ 23 milhões, e compreendem serviços de reconstrução e reabilitação do pavimento, construção de galeria, reconstrução de bueiros, recomposição de dispositivos de drenagem, enrocamento para reforço de taludes, contenções e reconstrução de segmento da variante com a utilização de aterro com geogrelhas.

Intervenções abrangem pavimentação, drenagem, taludes e pontes em mais de 36 quilômetros -Foto: Mauricio Tonetto/Secom
O vice-governador Gabriel Souza afirmou que os investimentos reforçam o compromisso do governo com a reconstrução e o desenvolvimento da região. “Essa é uma área que sofreu muito com as enchentes, e a resposta do Estado é estar presente, investir e preparar as cidades para enfrentar novos eventos climáticos, garantindo mais segurança e qualidade de vida para a população”, destacou.

As obras serão executadas pelo Daer, vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt), e o prazo para conclusão de ambas será 2027.

O titular da Selt, Juvir Costella, chama a atenção para a reestruturação das estradas. “Mais duas obras essenciais saindo do papel graças ao governo do Estado e ao conjunto de investimentos do Funrigs que está voltado para reestruturar a infraestrutura rodoviária do Rio Grande do Sul. Obras que beneficiarão toda a região do Vale do Caí, gerando mais desenvolvimento, melhor trafegabilidade de forma segura e resiliente”, comentou.

Comitiva faz vistoria técnica às obras da VRS-826

Além da assinatura da ordem de início das obras nas duas rodovias, a comitiva do governador realizou visita técnica às obras iniciadas na VRS-826, em Feliz e Alto Feliz, para inspecionar a evolução dos trabalhos de recuperação. Esta obra prevê a recuperação da rodovia, com melhorias na pavimentação, drenagem e sinalização ao longo de 20 quilômetros. O investimento é de R$ 52,82 milhões via Funrigs e a conclusão dos trabalhos está prevista ainda para 2026.

Texto: Ascom Selt
Edição: Secom

DENGUE
