Terça, 10 de Fevereiro de 2026
20°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Famílias beneficiadas pelo Devolve ICMS do governo do Estado usam cashback principalmente em alimentos

O Programa Devolve ICMS, do governo do Estado, avança em transparência e qualificação das políticas públicas ao divulgar um novo relatório trimestr...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
09/02/2026 às 13h08
Famílias beneficiadas pelo Devolve ICMS do governo do Estado usam cashback principalmente em alimentos
-

O Programa Devolve ICMS, do governo do Estado, avança em transparência e qualificação das políticas públicas ao divulgar um novo relatório trimestral com um detalhamento inédito sobre como as famílias beneficiárias utilizam o valor devolvido do imposto no consumo. Pela primeira vez, o levantamento apresenta o perfil de despesa por tipo de produto, ampliando a compreensão sobre o impacto real do programa no orçamento doméstico de quem mais precisa.

O estudo considera compras realizadas com cartões de débito Banrisul, vinculadas ao Cartão Cidadão, e identificadas por meio do CPF na nota fiscal, prática que vem crescendo entre os beneficiários, especialmente por influenciar o valor da parcela variável do programa. A nova abordagem complementa relatórios anteriores, que já mostravam os principais locais de compra, como supermercados, padarias e farmácias.

O levantamento integra o conjunto de informações disponibilizadas na aba Transparência do site do Devolve ICMS, que reúne painéis públicos e interativos sobre o programa. No espaço, é possível acompanhar a distribuição dos beneficiários por município, o perfil do público atendido, além do histórico completo de repasses, com dados consolidados sobre valores pagos e número de famílias beneficiadas desde o início da política pública.

Cabe destacar que as informações apresentadas no relatório são extraídas de forma agregada e estatística, com os dados totalmente dissociados do CPF dos beneficiários, garantindo o sigilo das compras realizadas e a privacidade das famílias atendidas pelo programa.

Alimentos lideram o uso do benefício

Os dados confirmam que o valor devolvido pelo Estado é direcionado, majoritariamente, a itens essenciais. No recorte por grandes grupos de produtos (NCM de dois dígitos), as carnes e miudezas comestíveis lideram as despesas, representando 15,2% do total, seguidas por preparações à base de cereais, farinhas e produtos de pastelaria (10,4%), bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres (9,2%) e leite, laticínios e ovos (8%).

Em uma análise ainda mais detalhada, por posição NCM de quatro dígitos, destacam-se as carnes bovinas frescas ou refrigeradas (7%), os produtos de padaria, pastelaria e da indústria de bolachas e biscoitos (6,4%), as carnes e miudezas comestíveis de aves (5%), além de águas, incluindo águas minerais e águas gaseificadas (5%) e medicamentos acondicionados para venda a retalho (4,2%). O conjunto dos dados evidencia o papel do Devolve ICMS no fortalecimento da segurança alimentar e no acesso a itens básicos de saúde.

Para o subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira, o novo relatório reforça a efetividade da política pública. “Esse detalhamento mostra, com dados concretos, que o imposto devolvido retorna para aquilo que é essencial na vida das famílias. O Devolve ICMS se consolida como uma ferramenta de justiça tributária que reduz desigualdades e acompanha a realidade social, garantindo previsibilidade e impacto direto no dia a dia de quem mais precisa”, afirma.

Supermercados concentram quase 80% dos gastos

Os novos dados dialogam diretamente com levantamentos divulgados em outubro do ano passado, que analisaram onde o Cartão Cidadão é utilizado. Naquele período, 79,9% das transações ocorreram em supermercados, atacados, açougues e padarias, confirmando que o benefício é usado, prioritariamente, para a compra de alimentos. As farmácias e estabelecimentos de saúde responderam por 6,2% das compras, enquanto os postos de combustíveis concentraram 5,55%. Outros segmentos do comércio ficaram abaixo de 3%.

A leitura conjunta dos dois dados, por tipo de estabelecimento e por tipo de produto, reforça que o Devolve ICMS cumpre seu objetivo central de reduzir o peso do imposto no consumo básico e ampliar o poder de compra das famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica.

Consumo varia conforme a época do ano

Outro avanço trazido pelo novo relatório é a possibilidade de observar como o padrão de consumo se modifica ao longo do ano. A edição agora divulgada analisa despesas realizadas entre outubro, novembro e dezembro, período cujo pagamento ocorreu na primeira parcela do ano, efetuada no último dia útil de janeiro, conforme a regra do programa, que sempre devolve o imposto referente aos três meses anteriores.

Esse recorte permite identificar comportamentos típicos de períodos como o final do ano, quando há maior concentração de compras e reorganização do orçamento familiar. Para o auditor-fiscal e subsecretário adjunto da Fazenda do RS, Giovanni Padilha, idealizador do Devolve ICMS, os dados ampliam a inteligência da política pública.

“O programa foi concebido para devolver imposto, mas também para gerar informação qualificada. Os dados mostram que o recurso é usado de forma estratégica pelas famílias, especialmente em momentos do ano em que as despesas aumentam, sempre com foco em itens essenciais”, destaca.

Devolve ICMS consolida impacto social

A divulgação do novo relatório ocorre logo após o primeiro pagamento de 2026, realizado em 30 de janeiro, quando o governo do Estado repassou R$ 69,8 milhões a 549.455 famílias gaúchas. Com esse depósito, o Devolve ICMS alcançou a marca histórica de R$ 1,1 bilhão devolvidos desde sua criação, em 2021, beneficiando mais de 1 milhão de famílias em todo o Rio Grande do Sul.

O valor recebido por cada grupo familiar é composto por duas parcelas: uma parcela fixa de R$ 100, paga a todos os beneficiários, e uma parcela variável, calculada conforme a renda e o número de compras realizadas com CPF na nota fiscal, mecanismo que incentiva a cidadania tributária e amplia o retorno às famílias.

Referência para o cashback na Reforma Tributária

Além do impacto social direto, o Devolve ICMS consolidou-se como referência nacional na discussão sobre devolução de imposto no consumo, especialmente no contexto da Reforma Tributária. A experiência do programa gaúcho tem sido utilizada como exemplo prático de cashback tributário, demonstrando que é possível devolver imposto de forma permanente, automática e baseada em dados, com foco nas famílias de menor renda.

“Com pagamentos trimestrais, calendário previsível e uso qualificado das informações fiscais, o Devolve ICMS antecipa, na prática, princípios que estão no centro do novo modelo tributário em debate no país, como justiça fiscal, transparência e redução da regressividade, consolidando-se como uma política pública estruturante e sustentável”, ressalta Giovanni Padilha.

Texto: Juliane Kerschner/Ascom Sefaz
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Executivo Há 6 horas

Executivo encaminha à Assembleia Legislativa projeto para reajuste do piso do magistério

O governo do Estado encaminhou à Assembleia Legislativa, nesta segunda-feira (9/2), o Projeto de Lei 38/2026 que prevê reajuste de 5,4% no subsídio...

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 8 horas

Chuvas intensas no Rio de Janeiro levam ao acionamento da Marinha

Força atuou nos municípios de Cantagalo e Porciúncula

 © Marcello Casal jr/Agência Brasil
Geral Há 8 horas

MP de Minas faz alerta sobre exposição de menores nas redes sociais

Superexposição pode fornecer detalhes usados em golpes

 © Antonio Cruz/Agência Brasil
Geral Há 10 horas

Ministério Público de SP vai investigar superlotação em blocos de rua

Bombeiros atenderam 30 pessoas na confusão

 © Cristina Indio do Brasil/Arquivo/Agência Brasil
Geral Há 10 horas

Confira como vão funcionar os bancos durante o carnaval

Pix e canais digitais funcionam normalmente nos dias de folia

Tenente Portela, RS
21°
Tempo limpo
Mín. 20° Máx. 35°
21° Sensação
1.27 km/h Vento
72% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h15 Nascer do sol
19h23 Pôr do sol
Quarta
37° 19°
Quinta
37° 19°
Sexta
30° 19°
Sábado
29° 18°
Domingo
27° 18°
Últimas notícias
Câmara Há 3 horas

Câmara aprova MP que estrutura a Agência Nacional de Proteção de Dados
Câmara Há 3 horas

Câmara aprova projeto que cria diretorias na OAB
Câmara Há 3 horas

Câmara aprova projeto que cria a Semana Nacional de Retiros Culturais
Economia Há 3 horas

Brasil capta US$ 4,5 bilhões em títulos no mercado internacional
Direitos Humanos Há 6 horas

Lula defende educação para o combate à violência contra mulher

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,19 -0,04%
Euro
R$ 6,19 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 381,800,20 -1,40%
Ibovespa
186,241,16 pts 1.8%
Mega-Sena
Concurso 2970 (07/02/26)
22
32
37
41
42
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6949 (09/02/26)
21
51
60
67
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3609 (09/02/26)
02
05
06
08
09
10
11
12
13
17
19
20
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2886 (09/02/26)
01
03
05
12
13
28
35
48
49
50
72
74
75
76
77
80
81
82
90
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2923 (09/02/26)
04
10
12
22
34
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias