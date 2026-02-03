Terça, 03 de Fevereiro de 2026
18°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Quedas em casa lideram internações de idosos no Brasil

Quedas estão entre as principais causas de internação e morte acidental de idosos no Brasil, ocorrendo principalmente dentro de casa. Estudos indic...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
03/02/2026 às 13h38
Quedas em casa lideram internações de idosos no Brasil
Geração de Saúde

Quedas estão entre as principais causas de internação hospitalar por acidente entre pessoas idosas no Brasil, segundo dados do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). Informações do Ministério da Saúde indicam que cerca de 25% dos idosos sofrem ao menos uma queda por ano, e que uma parcela significativa desses episódios ocorre dentro do próprio domicílio, ambiente onde o envelhecimento se desenvolve de forma contínua e, muitas vezes, sem acompanhamento sistemático.

Dados divulgados pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) reforçam a dimensão do problema. Segundo a entidade, as quedas estão entre as principais causas de atendimentos de urgência, internações e mortes acidentais em idosos, com impacto relevante sobre o sistema de saúde e a qualidade de vida dessa população. O material técnico destaca que grande parte desses acidentes acontece em casa e que fraturas de quadril estão entre as consequências mais graves, frequentemente associadas à perda de autonomia e à necessidade de cuidados prolongados.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica as quedas como uma das principais causas de lesões não intencionais em idosos no mundo. Em seus relatórios técnicos, a entidade descreve que esses eventos ocorrem majoritariamente durante atividades rotineiras, como caminhar dentro de casa, levantar-se da cama ou ir ao banheiro, sobretudo em ambientes com iluminação inadequada, obstáculos no percurso ou ausência de apoios físicos.

Estudos científicos publicados na revista Ciência & Saúde Coletiva, indexada na base SciELO, indicam que o risco de quedas em idosos aumenta quando fatores ambientais se somam a alterações funcionais comuns do envelhecimento, como redução da força muscular, comprometimento do equilíbrio, lentidão nos movimentos e uso simultâneo de múltiplos medicamentos. As análises apontam que esses episódios raramente ocorrem de forma isolada, estando frequentemente associados a um processo gradual de declínio funcional que se desenvolve ao longo do tempo e antecede eventos mais graves, como fraturas, internações e perda de autonomia.

Para Bruno Butenas, especialista em cuidado domiciliar, o risco costuma ser subestimado justamente por estar inserido na rotina cotidiana. "A maior parte das quedas acontece em atividades absolutamente comuns. Antes do acidente, geralmente já existem sinais, como instabilidade ao levantar, lentidão maior para se movimentar ou mudanças na organização do dia. Como esses sinais surgem de forma gradual, acabam sendo naturalizados", explica.

Segundo Butenas, quando a queda ocorre, a percepção costuma ser de um evento inesperado. "Na prática, o processo vinha se desenvolvendo há tempo, integrado ao cotidiano. A observação contínua permite identificar esses sinais precocemente e atuar antes que o idoso precise ser hospitalizado", afirma.

Diretrizes do Ministério da Saúde indicam que muitas das condições que levam idosos a internações — como quedas, desidratação e agravamento de doenças crônicas — estão associadas a perdas funcionais progressivas que se desenvolvem no ambiente domiciliar. Os documentos reforçam que a organização da rotina, a adaptação do domicílio e o acompanhamento regular são estratégias centrais para reduzir riscos e evitar eventos adversos.

À medida que essas perdas funcionais se tornam mais evidentes, cresce a demanda por modelos de cuidado mais estruturados fora do ambiente hospitalar. Famílias passam a buscar apoio técnico não apenas após acidentes, mas para acompanhar o envelhecimento de forma contínua, organizada e preventiva.

Com atuação em Curitiba e Florianópolis, a Geração de Saúde trabalha com seleção, capacitação e supervisão de cuidadores de idosos em atendimentos domiciliares, hospitalares e institucionais, com acompanhamento de enfermagem e planos de cuidado personalizados. Para Bruno Butenas, a prevenção de quedas começa no cotidiano. "Quando o cuidado é estruturado desde cedo, é possível reduzir riscos, preservar autonomia e evitar internações que poderiam ser prevenidas", frisa.

Mais informações sobre os serviços e modelos de cuidado oferecidos pela empresa estão disponíveis em www.gscuidadoresdeidosos.com.br.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Castrol/Divulgação
Entretenimento Há 4 dias

Castrol lança websérie sobre segurança para motociclistas

Projeto intitulado “Modo Piloto - Segurança em Motos” traz conteúdos que unem técnica, prática e histórias reais para ajudar quem anda de moto a pi...

 Divulgação AJP Brasil
Entretenimento Há 5 dias

Parque Olímpico recebe Grappling & Jiu-Jitsu Rio Festival

Arena Carioca 1 recebe etapa da AJP Tour e a seletiva do badalado ADXC entre os dias 30 de janeiro e 1º de fevereiro, com entrada gratuita.

 Leandro Carvalho
Entretenimento Há 5 dias

Desfile carnavalesco marca programação cultural em Trindade

Apresentação da Escola de Samba Acadêmicos de Trindade deve reunir cerca de 10 mil pessoas. Escola entra na avenida no dia 15 de fevereiro com o en...

 João Roni_ Marea Cine (Divulgação)
Entretenimento Há 6 dias

João Roni lança produtora Marea Cine no mercado audiovisual

Originada a partir do spin-off da Ocean Films, a Marea Cine, dirigida pelo produtor João Roni, apresenta um catálogo inicial e um posicionamento fo...

 Shutterstock
Entretenimento Há 6 dias

Supercopa: Bilheteria Digital destaca as regras para entrada

BD (Bilheteria Digital) ressalta a obrigatoriedade da associação dos ingressos a cada torcedor para acesso ao jogo da Supercopa, no Mané Garrincha ...

Tenente Portela, RS
27°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 35°
28° Sensação
2.27 km/h Vento
58% Umidade
11% (0mm) Chance chuva
06h09 Nascer do sol
19h28 Pôr do sol
Quarta
35° 17°
Quinta
38° 17°
Sexta
39° 19°
Sábado
29° 19°
Domingo
35° 16°
Últimas notícias
Tecnologia Há 10 minutos

Varejo de materiais de construção mira redução de perdas
Senado Federal Há 10 minutos

Pedido de criação da CPMI do Banco Master é protocolado no Congresso
Senado Federal Há 10 minutos

CRE vota acordo de defesa com Eslovênia e convenção sobre destroços marítimos
Geral Há 10 minutos

Centro de São Paulo está sem luz elétrica nesta terça-feira
Esportes Há 10 minutos

Henrique Marques é eleito o melhor do mundo no taekwondo em 2025

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,24 -0,28%
Euro
R$ 6,20 -0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 426,507,76 -1,77%
Ibovespa
185,622,55 pts 1.55%
Mega-Sena
Concurso 2967 (31/01/26)
01
06
38
47
56
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6943 (02/02/26)
22
23
35
40
44
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3603 (02/02/26)
02
04
05
09
10
11
12
14
15
17
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2883 (02/02/26)
03
05
13
16
21
28
33
35
40
43
47
53
61
63
71
73
76
77
81
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2920 (02/02/26)
09
10
16
20
34
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias