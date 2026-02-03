Psicólogos reforçam segurança de dados na prática on-line e presencial

A expansão do atendimento psicológico mediado por tecnologia consolidou o formato on-line no país e trouxe à tona um ponto comum às clínicas físicas e virtuais: como organizar a rotina e proteger informações sensíveis de pacientes. As normas do Sistema Conselhos reconhecem o atendimento por TDICs e reforçam que cabe à profissional garantir sigilo, escolha de plataformas seguras e registros tecnicamente adequados.

Antes de 2018, vigorava a Resolução Nº 001/2009 do Conselho Federal de Psicologia, que exigia 5 anos de guarda dos prontuários. Com a LEI Nº 13.787, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018, que passa a exigir a guarda de prontuários por 20 anos — em papel ou digitais — e equipara, em termos probatórios, documentos eletrônicos aos originais, o que aumenta a responsabilidade sobre armazenamento, acesso e descarte. Para quem atua de forma autônoma, isso significa planejar desde já onde e como registrar, conservar e resgatar dados clínicos com segurança.

Nesse cenário, softwares de gestão voltados à psicologia ganharam espaço por concentrar agenda, prontuário eletrônico, sala de vídeo e registros do consultório num só ambiente — tanto para quem mantém sala física quanto para quem trabalha exclusivamente on-line. A orientação recorrente dos Conselhos é que a escolha considere sigilo, segurança da informação e aderência às normas vigentes, independentemente de o plano escolhido ser gratuito ou pago.

Corpora como exemplo de software gratuito

Entre as soluções disponíveis, a Corpora mantém plano gratuito direcionado a profissionais individuais. De acordo com a página oficial, reúne agenda integrada, prontuário digital, cadastro de pacientes, página de agendamento on-line, sala virtual de videochamada e módulo financeiro básico — apresentados em um modelo sem mensalidade. A empresa também declara priorizar criptografia e backups automáticos para proteção e disponibilidade dos dados.

"Quando se fala em segurança e gratuito, sempre se acende um alerta. É muito comum ouvir de psicologia social: a classe, especialmente dos psicólogos, luta pelo acesso à saúde mental ao maior número de pessoas; essa se tornou uma filosofia da Corpora também. Temos um plano pago com outras funcionalidades como confirmações por WhatsApp, Guarda de Anexos, Documentos, escalas, etc. e oferecemos um serviço opcional de cobrança que possui uma taxa, apenas para quem quiser utilizar, é daí que vêm os recursos para manter o Plano Gratuito funcionando com total segurança", explica Josué Alós, cofundador da Corpora.

Por que importa

A combinação de exigências legais de guarda, regras profissionais para atendimento on-line e crescimento do trabalho autônomo mantém a segurança de dados como tema central na organização do consultório. Para a categoria, selecionar ferramentas compatíveis com sigilo, registrar a prática de modo padronizado e manter processos claros de armazenamento e descarte são passos que impactam ética, qualidade assistencial e continuidade do cuidado.