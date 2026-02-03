Terça, 03 de Fevereiro de 2026
18°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Psicólogos reforçam segurança de dados na prática on-line e presencial

Com o avanço do atendimento on-line, psicólogos autônomos precisam organizar agenda, prontuário e segurança de dados conforme normas do CFP, Lei 13...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
03/02/2026 às 11h49
Psicólogos reforçam segurança de dados na prática on-line e presencial
Pexels

A expansão do atendimento psicológico mediado por tecnologia consolidou o formato on-line no país e trouxe à tona um ponto comum às clínicas físicas e virtuais: como organizar a rotina e proteger informações sensíveis de pacientes. As normas do Sistema Conselhos reconhecem o atendimento por TDICs e reforçam que cabe à profissional garantir sigilo, escolha de plataformas seguras e registros tecnicamente adequados.

Antes de 2018, vigorava a Resolução Nº 001/2009 do Conselho Federal de Psicologia, que exigia 5 anos de guarda dos prontuários. Com a LEI Nº 13.787, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018, que passa a exigir a guarda de prontuários por 20 anos — em papel ou digitais — e equipara, em termos probatórios, documentos eletrônicos aos originais, o que aumenta a responsabilidade sobre armazenamento, acesso e descarte. Para quem atua de forma autônoma, isso significa planejar desde já onde e como registrar, conservar e resgatar dados clínicos com segurança.

Nesse cenário, softwares de gestão voltados à psicologia ganharam espaço por concentrar agenda, prontuário eletrônico, sala de vídeo e registros do consultório num só ambiente — tanto para quem mantém sala física quanto para quem trabalha exclusivamente on-line. A orientação recorrente dos Conselhos é que a escolha considere sigilo, segurança da informação e aderência às normas vigentes, independentemente de o plano escolhido ser gratuito ou pago.

Corpora como exemplo de software gratuito

Entre as soluções disponíveis, a Corpora mantém plano gratuito direcionado a profissionais individuais. De acordo com a página oficial, reúne agenda integrada, prontuário digital, cadastro de pacientes, página de agendamento on-line, sala virtual de videochamada e módulo financeiro básico — apresentados em um modelo sem mensalidade. A empresa também declara priorizar criptografia e backups automáticos para proteção e disponibilidade dos dados.

"Quando se fala em segurança e gratuito, sempre se acende um alerta. É muito comum ouvir de psicologia social: a classe, especialmente dos psicólogos, luta pelo acesso à saúde mental ao maior número de pessoas; essa se tornou uma filosofia da Corpora também. Temos um plano pago com outras funcionalidades como confirmações por WhatsApp, Guarda de Anexos, Documentos, escalas, etc. e oferecemos um serviço opcional de cobrança que possui uma taxa, apenas para quem quiser utilizar, é daí que vêm os recursos para manter o Plano Gratuito funcionando com total segurança", explica Josué Alós, cofundador da Corpora.

Por que importa

A combinação de exigências legais de guarda, regras profissionais para atendimento on-line e crescimento do trabalho autônomo mantém a segurança de dados como tema central na organização do consultório. Para a categoria, selecionar ferramentas compatíveis com sigilo, registrar a prática de modo padronizado e manter processos claros de armazenamento e descarte são passos que impactam ética, qualidade assistencial e continuidade do cuidado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Tecnologia Há 47 segundos

ABCD anuncia Setrab Group como nova parceira comercial

Empresa atua desde 1999 oferecendo soluções de segurança e saúde ocupacional.

 Canva
Tecnologia Há 1 hora

Déficit de flexibilidade expõe urgência de baterias

O sistema elétrico brasileiro enfrenta um déficit crescente de flexibilidade diante da expansão das fontes renováveis. Alertas do ONS indicam risco...

 Freepik
Tecnologia Há 1 hora

Entrada em vigor da fase punitiva da NR-1 poderá gerar multas a empresas

Atualização prevê que empresas mapeiem e previnam os riscos psicossociais no ambiente de trabalho, transformando a abordagem da saúde mental corpor...

 Pexels.com
Tecnologia Há 2 horas

Score de crédito baixo já não impede acesso a empréstimos

O score de crédito é usado pelas instituições financeiras para avaliar o risco de concessão de crédito. Ter um score baixo pode afetar significativ...

 Voicecorp
Tecnologia Há 18 horas

Anatel redefine áreas locais por DDD e abre nova disputa nacional de voz

A reestruturação do STFC pela Anatel, que reduz áreas tarifárias de 4.118 para 67 e torna ligações entre cidades do mesmo DDD chamadas locais, dimi...

Tenente Portela, RS
28°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 35°
28° Sensação
1.72 km/h Vento
49% Umidade
11% (0mm) Chance chuva
06h09 Nascer do sol
19h28 Pôr do sol
Quarta
35° 17°
Quinta
38° 17°
Sexta
39° 19°
Sábado
29° 19°
Domingo
35° 16°
Últimas notícias
Combustíveis Há 40 minutos

Gasolina registra disparidade de preços: mais cara foi registrada no Acre e mais barata no Rio Grande do Sul
Tecnologia Há 43 minutos

Psicólogos reforçam segurança de dados na prática on-line e presencial
Câmara Há 43 minutos

Líder diz que governo vai encaminhar ao Congresso com urgência projeto que acaba com a escala 6x1
Geral Há 43 minutos

Polícia Federal faz operação em SP contra fraudes na Caixa
Tecnologia Há 59 minutos

Déficit de flexibilidade expõe urgência de baterias

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 -0,65%
Euro
R$ 6,16 -0,57%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 428,369,36 -0,98%
Ibovespa
187,011,20 pts 2.31%
Mega-Sena
Concurso 2967 (31/01/26)
01
06
38
47
56
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6943 (02/02/26)
22
23
35
40
44
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3603 (02/02/26)
02
04
05
09
10
11
12
14
15
17
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2883 (02/02/26)
03
05
13
16
21
28
33
35
40
43
47
53
61
63
71
73
76
77
81
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2920 (02/02/26)
09
10
16
20
34
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias