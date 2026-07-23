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Softex e MCTI abrem inscrições para missão China

Programa Soft Landing Global selecionará até 20 empresas para imersão em Shanghai, com capacitação, mentoria e conexões estratégicas com o ecossist...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
23/07/2026 às 20h07
Softex e MCTI abrem inscrições para missão China
Foto: Pixabay

A Softex, em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), abriu as inscrições para a edição China 2026 do Soft Landing Global, programa voltado à preparação de empresas brasileiras de tecnologia para a expansão internacional.

Serão selecionadas até 20 organizações, incluindo startups e empresas de base tecnológica. A iniciativa combina três semanas de capacitação e mentorias online com uma imersão presencial em Shanghai. A programação inclui participação no Tomorrow City, evento internacional dedicado à inovação urbana e cidades inteligentes, que acontecerá de 22 a 26 de setembro, além de uma agenda de visitas e reuniões com atores do ecossistema local, entre os dias 28 e 30 de setembro.

O programa integra a estratégia da Softex e do MCTI para ampliar a inserção internacional da tecnologia brasileira, oferecendo às empresas participantes apoio na validação de soluções, no desenvolvimento de estratégias de acesso a novos mercados e na aproximação com investidores, parceiros e potenciais clientes.

"O processo de internacionalização vai muito além da participação em uma missão de negócios. É preciso compreender o mercado-alvo, validar a proposta de valor e construir uma estratégia consistente para reduzir riscos e ampliar as chances de sucesso. O Soft Landing Global foi concebido para apoiar essa preparação, conectando empresas brasileiras a ecossistemas consolidados de inovação e criando oportunidades concretas de expansão internacional", explica Gabriela Silva, líder da célula de Internacionalização da Softex.

Ela destaca que o Soft Landing Global foi concebido para conectar empresas brasileiras a ecossistemas consolidados de inovação, criando oportunidades concretas de expansão internacional.

Capacitação e validação de mercado

A etapa virtual será realizada entre 31 de agosto e 18 de setembro, com workshops, mentorias individuais e atividades voltadas ao desenvolvimento de estratégias de internacionalização, posicionamento competitivo, adaptação de produtos e definição do perfil de cliente ideal (ICP).

Na fase presencial, as empresas participarão do Tomorrow City e de uma agenda de encontros com investidores, especialistas, hubs de inovação e potenciais parceiros comerciais em Shanghai.

Ao longo do programa, os participantes poderão avaliar o potencial de suas soluções no mercado chinês, validar estratégias de entrada, ampliar sua rede de contatos e identificar oportunidades de negócios e investimentos.

As inscrições permanecem abertas até 7 de agosto. Mais informações estão disponíveis no site oficial do programa: https://global.softex.br/softlandingchina/.

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