Quinta, 23 de Julho de 2026
12°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Assine o Jornal Província
Sicredi

Egg Medical Anuncia Nova Era na Segurança do Laboratório de Fluoroscopia Após Declaração de Consenso Conjunta

Diante da exigência das principais sociedades médicas de uma adoção obrigatória de Dispositivos de Proteção Radiológica Aprimorada (ERPDs), o siste...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
23/07/2026 às 19h30

MINNEAPOLIS, July 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Egg Medical, líder global em proteção contra radiação, anunciou seu alinhamento com a importante declaração de consenso de experts publicada na JSCAI. Este documento histórico declara que a dependência tradicional de aventais de chumbo pesado não é mais um padrão aceitável, exigindo mudanças urgentes para proteção da equipe clínica. No início deste ano, a SCAI lançou sua iniciativa ALARA+ para atualizar as interpretações dos regulamentos federais da ALARA (As Low as Reasonably Achievable - Mínimo Razoavelmente Realizável). Com os ERPDs modernos, o razoável precisa evoluir.

"Durante décadas, a comunidade intervencionista aceitou os riscos de câncer, catarata e lesões ortopédicas como consequências inevitáveis de uma carreira intervencionista. Eu, como muitos outros, paguei o preço por usar aventais de chumbo e protetores pesados ao longo dos anos. Esses riscos muito reais e perigosos não podem mais ser ignorados", disse o Dr. Dean Kereiakes, coautor da declaração de consenso e Presidente do The Christ Hospital Heart and Vascular Institute. "Esta declaração de consenso de múltiplas sociedades estabelece uma diretriz de que, com a disponibilidade de dispositivos de proteção contra radiação (ERPDs) como o EggNest Complete, a segurança no ambiente de trabalho deixa de ser uma opção, passando a ser uma exigência moral."

Soluções EggNest Complete, Segurança de 360 Graus para Toda a Equipe

O EggNest Complete foi projetado especificamente para superar essas barreiras tradicionais:

  • Proteção de 360 Graus: O sistema oferece proteção integrada de 360 graus ao redor da mesa, para todos.
  • Zero Interrupção do Trabalho: Ele se integra diretamente à mesa existente, eliminando a obstrução do piso e os riscos comuns de tropeços em barreiras móveis.
  • Sem construção: O EggNest Complete não requer construção de teto ou tempo de inatividade do laboratório, exclusivo da Egg Medical. Os laboratórios permanecem em total funcionamento, implementando medidas de segurança sem nenhuma interrupção clínica e gerando economia para o hospital.
  • Opções Sem Avental: Dados da EggNest confirmam o uso de aventais sem chumbo ou aventais de chumbo ultraleves, dependendo da preferência pessoal do profissional de saúde.

A Egg Medical oferece uma solução que atende aos padrões ALARA+, ajudando os hospitais a proteger seus ativos mais valiosos - seu pessoal.

Recursos e Suporte de Mídia:

  • Segmento de Áudio: Ouça o Dr. Dean Kereiakes falando sobre a declaração de consenso no Doctor Radio da SiriusXM (Channel 110 / NYU Langone Health).
  • Vídeo de Estudo de Caso: Apresentação sobre como alcançar radiação quase zero em intervenções complexas do Dr. Santiago Garcia na SOLACI 2026 disponível no kit de imprensa mediante solicitação.

Contato: Susan Storm, [email protected]

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a2d2fbe4-a85c-4596-830d-044a6205e62d

Primary Logo

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9767342)
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Pixabay
Tecnologia Há 10 minutos

Softex e MCTI abrem inscrições para missão China

Programa Soft Landing Global selecionará até 20 empresas para imersão em Shanghai, com capacitação, mentoria e conexões estratégicas com o ecossist...

 Divulgação
Tecnologia Há 1 hora

GLP-1 melhora fertilidade masculina, diz especialista

Urologista da Huntington Medicina Reprodutiva esclarece que os medicamentos GLP‑1, como semaglutida e tirzepatida, podem melhorar parâmetros esperm...

 Leandro Araújo
Tecnologia Há 2 horas

Evento reúne soluções em eficiência energética e mobilidade

Primeira edição da Feira ENOVA será realizada de 7 a 9 de abril em Caxias do Sul (RS)

 RoMiotto
Tecnologia Há 3 horas

Aeroportos ampliam investimento em monitoramento climático

O investimento em estações meteorológicas automáticas reforça a importância do monitoramento climático nos aeroportos. Sensores de vento, pressão, ...

 Play Tecnologia
Tecnologia Há 3 horas

Promoções no móvel pressionam estratégia das MVNOs

Movimento promocional das grandes operadoras amplia a pressão sobre preços e margens. Para operações virtuais, sustentabilidade passa por segmentaç...

Tenente Portela, RS
14°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 20°
14° Sensação
1.65 km/h Vento
90% Umidade
23% (0.51mm) Chance chuva
07h20 Nascer do sol
18h01 Pôr do sol
Sexta
21° 12°
Sábado
18° 13°
Domingo
24° 15°
Segunda
20° 16°
Terça
25° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 10 minutos

Softex e MCTI abrem inscrições para missão China
Economia Há 10 minutos

CMN regulamenta renegociação de dívidas rurais; veja quem pode aderir
Câmara Há 10 minutos

Retrospectiva: deputados aprovaram minirreforma eleitoral no primeiro semestre deste ano
Economia Há 10 minutos

CMN aprova crédito de R$ 10 bilhões para inovação no agronegócio
Tradição Há 17 minutos

Tenente Portela se prepara para a 27ª Cavalgada

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Ermos” de lembranças
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,08 +0,45%
Euro
R$ 5,78 +0,25%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 350,780,94 -1,13%
Ibovespa
176,723,63 pts -0.46%
Mega-Sena
Concurso 3034 (21/07/26)
08
28
30
37
39
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7072 (22/07/26)
03
13
25
56
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3742 (22/07/26)
01
04
05
06
09
10
12
13
14
15
16
19
20
21
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2953 (22/07/26)
00
01
10
11
16
17
29
30
31
38
56
57
65
75
88
89
90
95
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2986 (22/07/26)
04
14
21
34
38
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias