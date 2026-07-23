Egg Medical Anuncia Nova Era na Segurança do Laboratório de Fluoroscopia Após Declaração de Consenso Conjunta

MINNEAPOLIS, July 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Egg Medical, líder global em proteção contra radiação, anunciou seu alinhamento com a importante declaração de consenso de experts publicada na JSCAI. Este documento histórico declara que a dependência tradicional de aventais de chumbo pesado não é mais um padrão aceitável, exigindo mudanças urgentes para proteção da equipe clínica. No início deste ano, a SCAI lançou sua iniciativa ALARA+ para atualizar as interpretações dos regulamentos federais da ALARA (As Low as Reasonably Achievable - Mínimo Razoavelmente Realizável). Com os ERPDs modernos, o razoável precisa evoluir.
"Durante décadas, a comunidade intervencionista aceitou os riscos de câncer, catarata e lesões ortopédicas como consequências inevitáveis de uma carreira intervencionista. Eu, como muitos outros, paguei o preço por usar aventais de chumbo e protetores pesados ao longo dos anos. Esses riscos muito reais e perigosos não podem mais ser ignorados", disse o Dr. Dean Kereiakes, coautor da declaração de consenso e Presidente do The Christ Hospital Heart and Vascular Institute. "Esta declaração de consenso de múltiplas sociedades estabelece uma diretriz de que, com a disponibilidade de dispositivos de proteção contra radiação (ERPDs) como o EggNest Complete, a segurança no ambiente de trabalho deixa de ser uma opção, passando a ser uma exigência moral."
Soluções EggNest Complete, Segurança de 360 Graus para Toda a Equipe
O EggNest Complete foi projetado especificamente para superar essas barreiras tradicionais:
A Egg Medical oferece uma solução que atende aos padrões ALARA+, ajudando os hospitais a proteger seus ativos mais valiosos - seu pessoal.
Recursos e Suporte de Mídia:
Contato: Susan Storm, [email protected]
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