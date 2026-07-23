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Evento reúne soluções em eficiência energética e mobilidade

Primeira edição da Feira ENOVA será realizada de 7 a 9 de abril em Caxias do Sul (RS)

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
23/07/2026 às 18h21
Evento reúne soluções em eficiência energética e mobilidade
Leandro Araújo

Caxias do Sul (RS) receberá, de 7 a 9 de abril de 2027, a primeira edição da ENOVA – Feira de Tecnologia, Mobilidade Sustentável e Eficiência Energética. O evento será realizado no Centro de Eventos do Parque Mário Bernardino Ramos, conhecido como Parque da Festa da Uva.

Promovida pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (SIMECS), a feira pretende reunir empresas, universidades, startups, centros de pesquisa, instituições e especialistas ligados à tecnologia, à energia e à indústria.

A criação da feira é um desdobramento da experiência do SIMECS com a Electric Move, evento assumido pela entidade em 2025 e direcionado inicialmente à mobilidade elétrica. Segundo a organização, a ampliação do projeto busca incorporar temas que passaram a influenciar os processos produtivos e as estratégias industriais, como transição energética, automação, inteligência artificial, digitalização e eficiência no uso de recursos.

Quatro áreas temáticas

A ENOVA será dividida em quatro ambientes. O Hub Energia concentrará soluções relacionadas à geração renovável, armazenamento, hidrogênio verde, biogás, mercado de carbono, gestão de energia e eficiência energética.

O Hub Manufatura abordará automação industrial, inteligência artificial, Internet das Coisas, digitalização da produção, manutenção preditiva e gestão de recursos industriais.

O Hub Mobilidade dará continuidade aos temas trabalhados pela Electric Move. O espaço deverá reunir tecnologias relacionadas à eletrificação, infraestrutura de recarga, combustíveis alternativos, logística, veículos comerciais, gestão de frotas, transporte e intralogística.

Já o Hub Inovação será destinado à participação de startups, universidades, parques tecnológicos, centros de pesquisa, investidores, instituições e representantes do poder público. O ambiente também receberá a Arena ENOVA, onde serão realizados painéis, debates e apresentações técnicas.

Além da exposição de tecnologias, a programação deverá incluir demonstrações, conteúdos técnicos e atividades de relacionamento entre representantes da cadeia produtiva.

Mais de 100 expositores

A organização projeta a participação de mais de 100 expositores. A estrutura preliminar prevê 43 estandes no mezanino do Centro de Eventos, onde ficarão os hubs Energia e Manufatura, e outros 64 espaços no térreo, destinados aos hubs Inovação e Mobilidade. A expectativa é reunir participantes de áreas como tecnologia, energia, indústria automotiva, eletroeletrônica, automação, engenharia, infraestrutura e soluções industriais.

Para o presidente do SIMECS, Paulo Scopel, a criação da feira acompanha as mudanças observadas no setor industrial.

"A ENOVA vai mostrar de forma concreta a transformação industrial. Hoje, a sustentabilidade dos negócios passa pela eficiência energética, pela inovação, pela redução das emissões de gases de efeito estufa e pela adoção de novas tecnologias. A feira nasceu para conectar esses temas, promover negócios, incentivar o desenvolvimento tecnológico e reforçar o papel da indústria na construção de soluções para os desafios atuais e futuros", afirma.

Com a realização do evento, o SIMECS amplia as iniciativas desenvolvidas nas áreas de inovação, qualificação profissional e competitividade industrial. A proposta é aproximar empresas, instituições de ensino, fornecedores de tecnologia e demais organizações envolvidas com as mudanças nos sistemas produtivos e energéticos.

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