Quinta, 23 de Julho de 2026
12°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

Aeroportos ampliam investimento em monitoramento climático

O investimento em estações meteorológicas automáticas reforça a importância do monitoramento climático nos aeroportos. Sensores de vento, pressão, ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
23/07/2026 às 17h40
Aeroportos ampliam investimento em monitoramento climático
RoMiotto

O Ministério de Portos e Aeroportos e o Comando da Aeronáutica anunciaram investimento de R$ 96 milhões para instalar Estações Meteorológicas de Superfície Automáticas em 20 aeroportos regionais de 13 estados. A iniciativa busca reduzir cancelamentos e aumentar a confiabilidade das operações, reforçando o papel dos dados meteorológicos na segurança aérea.

Nesse cenário, estações meteorológicas automáticas e sensores especializados ganham espaço como parte da infraestrutura aeroportuária. Esses sistemas realizam medições contínuas e ajudam a identificar mudanças rápidas no tempo, contribuindo para reduzir riscos e interrupções.

De acordo com Rodnei Miotto, diretor executivo da RoMiotto Indústria e Comércio de Instrumentos de Medição, as condições atmosféricas influenciam diretamente a segurança das operações aéreas. "O monitoramento meteorológico é indispensável porque as condições atmosféricas influenciam diretamente a segurança das operações aéreas. Informações precisas sobre vento, pressão, temperatura, visibilidade e precipitação permitem que pilotos, controladores e equipes de solo tomem decisões com maior segurança durante pousos, decolagens e movimentação de aeronaves", afirma.

Entre as variáveis que precisam ser acompanhadas com maior atenção estão velocidade e direção do vento, temperatura do ar, umidade relativa, pressão atmosférica, precipitação e visibilidade. Dependendo das características do aeroporto, também podem ser monitorados a altura das nuvens, ponto de orvalho e intensidade das rajadas.

A combinação dessas informações permite avaliar as condições da pista, o desempenho das aeronaves e a segurança das operações em solo. Um aumento repentino da velocidade do vento, uma queda de visibilidade ou uma mudança na pressão atmosférica podem exigir ajustes imediatos na operação. Para que o monitoramento represente com precisão as condições do aeroporto, diferentes instrumentos precisam atuar de forma integrada.

"Esses equipamentos realizam medições automáticas e contínuas, fornecendo dados confiáveis em tempo real. Os anemômetros monitoram a velocidade e a direção do vento, os barômetros acompanham a pressão atmosférica, enquanto os sensores de visibilidade identificam condições que podem limitar a operação. Integrados a uma estação meteorológica, esses instrumentos oferecem uma visão completa das condições locais, permitindo decisões mais rápidas e seguras durante todas as fases da operação aérea", explica Miotto.

A qualidade das medições é outro fator decisivo. Dados imprecisos, incompletos ou desatualizados podem dificultar a identificação de mudanças repentinas e comprometer a resposta das equipes responsáveis pela operação.

"Mudanças rápidas no vento, redução da visibilidade ou ocorrência de chuvas intensas podem não ser identificadas a tempo, comprometendo a segurança de pousos, decolagens e operações em solo. Além disso, dados imprecisos podem gerar atrasos desnecessários, cancelamentos e reduzir a eficiência operacional do aeroporto", destaca o executivo.

A eficiência do monitoramento também depende da integração entre sensores, dataloggers, telemetria e plataformas digitais. Os sensores realizam as medições, os dataloggers registram as informações e a telemetria transmite os dados remotamente. Nas plataformas, as equipes acompanham as condições meteorológicas atualizadas.

Esse fluxo reduz o tempo entre a medição e a tomada de decisão. Também permite manter um histórico das condições observadas para análises operacionais, auditorias, manutenção e planejamento.

"A integração desses componentes permite que os dados sejam coletados, armazenados, transmitidos e disponibilizados automaticamente para todos os setores envolvidos na operação. Com informações atualizadas em tempo real, as equipes conseguem responder com maior agilidade às mudanças nas condições meteorológicas, reduzindo o tempo de reação e aumentando a confiabilidade das decisões", afirma Miotto.

Embora as previsões meteorológicas regionais sejam importantes para o planejamento, elas não substituem as medições realizadas no próprio aeroporto. Modelos de previsão apresentam tendências para uma área mais ampla, enquanto uma rede local registra as condições reais do sítio aeroportuário.

Fatores como relevo, edificações e características do entorno podem provocar diferenças de vento, temperatura e visibilidade dentro da área operacional. Por isso, o uso de dados locais complementa as previsões e aumenta a precisão das análises.

"As previsões meteorológicas são fundamentais para o planejamento das operações, mas representam condições estimadas para uma determinada região. Já uma rede de monitoramento instalada no próprio aeroporto fornece medições reais das condições locais, captando variações que muitas vezes não aparecem nos modelos de previsão", explica o diretor.

A escolha de uma solução profissional deve considerar a precisão dos sensores, a estabilidade das medições, a conformidade com normas aplicáveis ao setor aeronáutico e a integração com os sistemas utilizados pelo aeroporto.

Manutenção preventiva, calibração periódica, disponibilidade de peças e suporte técnico especializado também precisam fazer parte do planejamento. Esses cuidados ajudam a preservar a confiabilidade dos dados e a reduzir o risco de indisponibilidade dos equipamentos.

"Esses fatores garantem maior confiabilidade dos dados e reduzem o risco de indisponibilidade dos equipamentos", conclui Miotto.

Com a modernização da infraestrutura aeroportuária, o monitoramento meteorológico tende a ocupar uma posição cada vez mais estratégica. Ao transformar condições atmosféricas em dados confiáveis, as estações automáticas apoiam decisões mais rápidas e contribuem para operações aéreas mais seguras.

Para saber mais, basta acessar https://romiotto.com.br/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Play Tecnologia
Tecnologia Há 54 minutos

Promoções no móvel pressionam estratégia das MVNOs

Movimento promocional das grandes operadoras amplia a pressão sobre preços e margens. Para operações virtuais, sustentabilidade passa por segmentaç...

 Crédito imagem: Magnific
Tecnologia Há 2 horas

Vidro ultrafino de 1 mm avança na construção civil

Tecnologia triple vacum oferece melhor isolamento térmico e redução de peso nas fachadas, mas o mercado requer especialização de mão de obra, diz e...

 Imagem gerada por IA
Tecnologia Há 3 horas

Electrolux usa IA para zerar fricção no atendimento

Presente em 70% dos lares brasileiros, a marca escala ecossistema tecnológico e unifica canais para antecipar demandas e reduzir tempo de reparo de...

 Gleisson Dias
Tecnologia Há 3 horas

Avanço da IA amplia desafios para a liderança

Pesquisa internacional de 2026 aponta uma lacuna entre o uso crescente da inteligência artificial e o alinhamento das lideranças, enquanto empresas...

 Foto: Evelyn Silva/Divulgação
Tecnologia Há 4 horas

Influenciador Eldo Gomes apresenta conteúdo sobre carros

O jornalista e influenciador digital Eldo Gomes ampliou sua atuação editorial com foco no segmento automotivo, incorporando à sua produção de conte...

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 20°
17° Sensação
1.68 km/h Vento
84% Umidade
23% (0.51mm) Chance chuva
07h20 Nascer do sol
18h01 Pôr do sol
Sexta
21° 12°
Sábado
18° 13°
Domingo
24° 15°
Segunda
20° 16°
Terça
25° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 21 minutos

Aeroportos ampliam investimento em monitoramento climático
Senado Federal Há 22 minutos

Após novo tarifaço dos EUA, medida provisória abre linha de crédito extra
Justiça Há 22 minutos

Justiça Federal determina indenização a filho de João Cândido
Geral Há 22 minutos

CPTM assumirá operação de linhas que falharam e causaram caos em SP
Tecnologia Há 53 minutos

Promoções no móvel pressionam estratégia das MVNOs

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Ermos” de lembranças
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,08 +0,51%
Euro
R$ 5,78 +0,28%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 350,672,52 -1,22%
Ibovespa
176,723,63 pts -0.46%
Mega-Sena
Concurso 3034 (21/07/26)
08
28
30
37
39
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7072 (22/07/26)
03
13
25
56
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3742 (22/07/26)
01
04
05
06
09
10
12
13
14
15
16
19
20
21
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2953 (22/07/26)
00
01
10
11
16
17
29
30
31
38
56
57
65
75
88
89
90
95
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2986 (22/07/26)
04
14
21
34
38
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias