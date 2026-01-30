Sexta, 30 de Janeiro de 2026
Castrol lança websérie sobre segurança para motociclistas

Projeto intitulado “Modo Piloto - Segurança em Motos” traz conteúdos que unem técnica, prática e histórias reais para ajudar quem anda de moto a pi...

30/01/2026
30/01/2026 às 12h19
Castrol lança websérie sobre segurança para motociclistas
Castrol/Divulgação

A Castrol anuncia o lançamento da websérie "Modo Piloto - Segurança em Motos". O projeto original foi criado para conscientizar motociclistas sobre pilotagem segura, traduzindo conceitos técnicos em demonstrações reais e aplicáveis ao dia a dia. O conteúdo já está disponível no canal oficial da Castrol no YouTube.

Apresentada pelos embaixadores da Castrol Henrique Fogaça e Pablo Berardi, a produção terá quatro episódios e reforça o compromisso da marca em ir além da oferta de lubrificantes e cuidados automotivos de alta performance, compartilhando conteúdos educativos e que impactem positivamente a comunidade das duas rodas.

Com uma construção inédita, a websérie leva o público, episódio a episódio, por uma jornada de segurança que começa pelo essencial e, muitas vezes, invisível: a manutenção da moto. A partir daí, avança para o comportamento no trânsito, técnicas de pilotagem e, por fim, a aplicação prática em pista, em um formato que combina conversa, histórias reais, explicações técnicas e demonstrações ao vivo, com exercícios, simulações e treinos.

A relevância do tema fica ainda mais evidente diante dos dados recentes do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada(Ipea), que apontam que os acidentes envolvendo motocicletas representam quase 40% dos óbitos no Brasil, mesmo as motos correspondendo a apenas 30% da frota nacional. Esses números mostram a urgência de iniciativas que promovam educação, conscientização e práticas de pilotagem seguras, reforçando o papel da websérie como uma ferramenta essencial de apoio aos motociclistas.

Segundo a diretora de marketing da empresa, Deborah Sciammarella, o objetivo é fazer com que o espectador veja o problema, entenda o porquê e acompanhe a solução na prática, entendendo como cada detalhe da moto e cada decisão na rua influenciam diretamente a chance de chegar com segurança ao destino.

"O motociclista aprende de verdade quando enxerga o impacto de cada escolha, seja a calibragem do pneu, a linha na curva ou a diferença entre acelerar ou esperar um segundo no trânsito. A websérie nasceu da nossa vontade de compartilhar conhecimento útil, mostrado de um jeito direto, humano e que qualquer pessoa que anda de moto reconhece", explica Deborah.

Autoridade, carisma e prática no centro da narrativa

A apresentação combina identificação e técnica. Para isso, o chef de cozinha e embaixador da Castrol Henrique Fogaça assume o papel do motociclista apaixonado que questiona, erra, sente medo e evolui.

"Quando a Castrol me chamou para fazer essa websérie, topei na hora porque eu realmente acredito que segurança na moto não é papo chato, mas sim é o que faz a gente voltar para casa no fim do dia. Eu sou apaixonado por motos, mas também já levei susto e é exatamente por isso que quis participar", afirma Fogaça.

Ao seu lado, Pablo Berardi, instrutor em pilotagem e que também é embaixador da marca, conduz a parte técnica com linguagem didática. Segundo o especialista, "esse tipo de conteúdo é poderoso e pode não apenas tornar a experiência de pilotar ainda mais divertida, mas também é capaz de salvar vidas e evitar acidentes nas ruas e estradas".

A cada tema, outros embaixadores, especialistas e parceiros da Castrol foram convidados para ampliar a profundidade sem perder a praticidade. Entre eles, estão o mecânico de motos e criador do Instituto Brasileiro de Mecânica de Motocicletas (IBMM) China, Gunter Hink e Raquel Stein, da equipe MSL Motosport, e Wesley Franzino, da equipe Racing4U.

Episódios da websérie

O episódio inaugural mostra, na prática, que manutenção não é detalhe: é item fundamental de segurança. Fogaça e Pablo testam uma moto com revisão atrasada para sentir problemas reais de suspensão, freio, lubrificação e transmissão. Em seguida, ao lado de China, realizam uma revisão completa de pneus, freios, lubrificante do motor, corrente, transmissão, rolamentos e suspensão.

Os episódios seguintes ampliam a jornada de segurança iniciada pela websérie. No Episódio 2, o foco está nas atitudes que salvam no trânsito, mostrando como decisões simples do dia a dia ajudam a evitar acidentes comuns, com simulações de engarrafamento, testes de frenagem e exercícios de leitura de risco.

Já o Episódio 3 aprofunda as técnicas de pilotagem básica, abordando postura, controle fino da moto e manobras em baixa velocidade. Por fim, o Episódio 4 leva esse conhecimento para a pista, ensinando traçado, pontos de freio, ápice e retomada, conectando conceitos típicos de competição com uma pilotagem mais consciente e responsável nas estradas.

"Queremos estar cada vez mais próximos da comunidade, contribuindo para que cada piloto tenha mais confiança, consciência e prazer ao conduzir sua moto, pois compartilhamos dessa paixão e sabemos que segurança é um dos valores principais que guiam um bom piloto de moto", finaliza Deborah.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
