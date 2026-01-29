Desfile carnavalesco marca programação cultural em Trindade

Os membros da Escola de Samba Acadêmicos de Trindade estão contando os minutos para o grande dia e, para que a festa aconteça como previsto, trabalham com dedicação em cada detalhe. A escola subirá a Avenida Manoel Monteiro no próximo dia 15 de fevereiro, domingo, às 20h30, como parte das celebrações do Carnaval no interior do Estado. A expectativa é de cerca de 10 mil espectadores, entre moradores e visitantes, consolidando o evento como uma das principais manifestações culturais do município no período carnavalesco.

A apresentação marca a culminância de um processo anual de criação, formação artística e mobilização comunitária, envolvendo ensaios, produção de fantasias, alas e carros alegóricos, além de atividades colaborativas de percussão, canto, adereçaria e costura. A iniciativa prioriza a contratação de profissionais locais, como artesãos, costureiras, aderecistas e técnicos culturais, fortalecendo a economia criativa e promovendo geração de renda no município.

Fundada em 1989, a Escola de Samba Acadêmicos de Trindade atua de forma contínua na preservação e atualização dos saberes do Carnaval goiano. Para 2026, o enredo "Do Silêncio ao Grito" propõe reflexões sobre diversidade, memória e representatividade, ampliando o caráter pedagógico e cidadão do desfile. Segundo o diretor-geral do projeto, Amarildo Jacinto, a proposta reafirma o papel do evento como espaço de expressão coletiva e formação cultural. "O desfile nasce de um trabalho construído ao longo do ano, que envolve pesquisa, criação autoral e a participação direta da comunidade", afirma.

Além do desfile principal, a programação prevê ações complementares abertas ao público. No sábado, 14 de fevereiro, será realizado um Grito de Carnaval, com a participação de diversos blocos locais, funcionando como aquecimento para o evento de domingo. Após o desfile, nas imediações da sede da escola, está prevista uma batucada com a bateria da Acadêmicos de Trindade, também gratuita e aberta à população.

Acessibilidade e economia criativa

Coordenador de Comunicação do projeto, Inã Zoé explica que o espetáculo adota medidas de acessibilidade, como intérprete de Libras, áreas e banheiros acessíveis e sinalização adequada, desde o processo de criação até o evento final. "Também estão previstas práticas de sustentabilidade ambiental, com gestão de resíduos em parceria com cooperativa local e reaproveitamento de materiais utilizados na produção", acrescenta.

Otimista com as festividades, Warley Lopes, secretário municipal de Turismo e Cultura, afirma que a realização do Carnaval deve contribuir para um aumento estimado de 8% no fluxo turístico, em comparação a períodos sem eventos, com incremento aproximado de R$ 600 mil na economia local. "Serão beneficiados setores como hospedagem, alimentação, transporte e serviços", ressalta o secretário.

Para o carnavalesco Rodrigo Magalhães da Cunha, o impacto vai além dos números. "O Carnaval de Trindade articula criação artística, memória e economia criativa, fortalecendo identidades e projetando a cidade como referência regional", avalia.

A equipe técnica reúne profissionais com trajetória consolidada na cultura local, como o coreógrafo Walisson Domingos da Silva, que destaca o papel formativo do projeto. "A preparação envolve crianças, jovens e adultos em processos contínuos de aprendizado, fortalecendo vínculos e ampliando repertórios artísticos", afirma. Já a figurinista Byanca Martins de Melo ressalta a dimensão criativa do trabalho. "O desenvolvimento dos figurinos dialoga com o enredo e valoriza técnicas artesanais, conectando design, tradição e inovação", observa.

Como contrapartida social, o projeto prevê a realização de uma oficina gratuita de produção de figurinos, com artista convidada, um mês após o Carnaval, ampliando o acesso à formação cultural. A iniciativa reforça o posicionamento do desfile como vetor de pertencimento, memória coletiva e fortalecimento das identidades locais. Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Arte e Cultura de Goiás do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura.