João Roni lança produtora Marea Cine no mercado audiovisual

Originada a partir do spin-off da Ocean Films, a Marea Cine, dirigida pelo produtor João Roni, apresenta um catálogo inicial e um posicionamento fo...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
28/01/2026 às 17h38
João Roni_ Marea Cine (Divulgação)

Após a aquisição da marca Ocean Films e de sua divisão de serviços de produção pelo grupo internacional Twentyfourseven, o departamento de conteúdo da empresa deu origem a uma produtora independente, com 18 projetos em desenvolvimento, a maioria deles concebida desde o início para coproduções internacionais.

A Marea Cine, produtora dedicada exclusivamente a conteúdos originais, foi oficialmente lançada sob a liderança do produtor João Roni. O movimento é resultado de uma reestruturação ocorrida no final de 2025, quando o grupo internacional Twentyfourseven adquiriu a marca Ocean Films e seu departamento de produção publicitária.

A divisão de conteúdo da Ocean Films — desenvolvida por Roni ao longo dos últimos 15 anos — se desmembrou para formar a Marea, empresa independente, com projetos realizados entre séries e longas-metragens de ficção e documentários. A atuação da produtora é orientada pela experiência de Roni na indústria e pelo trabalho de sua equipe de desenvolvimento de projetos, que em 2025 lançou três longas-metragens e uma série.

"A Marea Cine atua na criação e produção de conteúdo e no desenvolvimento de projetos para diferentes mercados", afirma Roni. "Nosso foco é ampliar o alcance das produções por meio de modelos de negócio e parcerias", complementa.

A empresa leva ao mercado a ampla experiência internacional de Roni, que já produziu em países como Nova Zelândia, Colômbia, Cuba, França, Indonésia, Portugal, Estados Unidos, Argentina, Espanha, Chile e Itália. Com parcerias construídas por Roni ao longo de décadas, a Marea Cine segue trabalhando com grandes players do mercado, incluindo Netflix, Globoplay, HBO, ESPN, Turner e a portuguesa RTP.

"Para a Marea Cine, esse movimento representa o início de um novo ciclo de atuação no mercado de conteúdo audiovisual", destaca o produtor.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
