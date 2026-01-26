Altas temperaturas exigem atenção redobrada com flores e plantas no verão

Com a chegada do verão, as temperaturas se elevam em todas as regiões do país, com registros acima de 35 °C em diversas cidades. O calor intenso não afeta apenas a saúde das pessoas, mas também pode comprometer o desenvolvimento de plantas e flores, especialmente as espécies mais sensíveis. Exposição prolongada ao sol, baixa umidade e altas temperaturas favorecem queimaduras nas folhas, perda acelerada de água e quadros de desidratação.

Dados do SEBRAE apontam que o mercado de plantas ornamentais no Brasil cresce 15% ao ano, movimentando R$ 10,9 bilhões em 2021, com destaque para decoração e paisagismo. Além disso, o setor gera 209 mil empregos diretos e 800 mil indiretos, fortalecendo comunidades e promovendo sustentabilidade.

Nesse cenário, o CEO da Giuliana Flores, Clóvis Souza, indica adotar cuidados específicos durante os meses mais quentes do ano. Segundo ele, esse processo fundamental para preservar a vitalidade das plantas e explica que ajustes simples na rotina podem fazer a diferença. "O verão exige atenção constante, pois o excesso de calor altera a forma como as plantas absorvem água e nutrientes", afirma.

O especializa também separou algumas orientações para manter flores e plantas saudáveis durante o período:

1. Ajustar a rega conforme a temperatura

Embora a demanda por água aumente no calor, o excesso pode causar apodrecimento das raízes e favorecer doenças. "A recomendação é regar com maior frequência, porém com moderação, observando sempre o acúmulo de água nos pratinhos ou reservatórios dos vasos. A rega deve ser lenta e uniforme, permitindo que a água alcance as raízes sem encharcar o substrato", compartilha.

2. Proteger do sol intenso

A incidência solar varia ao longo do ano e pode expor folhas sensíveis à luz direta. Sempre que necessário, os vasos devem ser reposicionados para locais com equilíbrio entre luz e sombra, evitando a exposição nos horários mais quentes do dia. "Espécies delicadas exigem atenção especial, enquanto cactos e suculentas toleram melhor o calor do que plantas tropicais de folhas largas", ressalta o CEO.

3. Garantir boa drenagem dos vasos

Furos obstruídos e acúmulo de água favorecem o apodrecimento das raízes e o surgimento de fungos e pragas. O ideal é utilizar substratos leves e bem drenados, eliminar o excesso de água após as regas e descartar líquidos acumulados nos pratinhos, o que também contribui para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. "Substratos muito compactos devem ser substituídos por misturas que permitam melhor aeração das raízes", indica Clóvis.

4. Evitar podas drásticas

O verão não é indicado para cortes profundos. O mais recomendado é realizar apenas podas de limpeza, removendo folhas e galhos secos. "Intervenções mais intensas devem ser deixadas para estações de clima mais ameno, como o outono, já que novos brotos tendem a ser mais sensíveis ao calor e à insolação", alerta.

5. Reforçar a adubação com equilíbrio

Com regas mais frequentes, os nutrientes são absorvidos mais rapidamente pelo solo. O período é propício para adubação, preferencialmente com produtos orgânicos e sempre respeitando as necessidades de cada espécie. "A nutrição adequada ajuda a planta a lidar melhor com o estresse térmico", explica Souza.

6. Monitorar pragas e sinais de estresse

As altas temperaturas favorecem a proliferação de insetos, fungos e bactérias. Folhas murchas, manchas, amarelamento ou queda precoce podem indicar estresse ou infestação. Pragas como pulgões, cochonilhas, percevejos e cigarrinhas sugam a seiva e facilitam o aparecimento de doenças. "Minha orientação é investir em prevenção, com limpeza regular, métodos naturais de controle e aplicação de fertilizantes preferencialmente no início da manhã", finaliza.