Gulf e Trackhouse apresentam pintura para a abertura da temporada 2026 do MotoGP

O design representa uma evolução da pintura Passion, selecionada pelos fãs em 2025.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
26/01/2026 às 18h18
A Gulf Oil International Limited e a Trackhouse MotoGP Team apresentaram a pintura que será utilizada pela equipe no início da temporada 2026 do MotoGP. O design é uma evolução da pintura Passion, escolhida pela votação dos fãs em 2025, e reflete a continuidade da parceria entre as marcas após o primeiro ano da Trackhouse na principal categoria do motociclismo mundial. A apresentação aconteceu durante o lançamento oficial da pintura da equipe para a temporada 2026 e mantém as cores da Gulf.

A temporada de 2025 marcou o primeiro ano completo da equipe norte-americana no MotoGP e incluiu alguns resultados, como o pódio de Raúl Fernández na corrida sprint da Indonésia, com a moto nas cores da Gulf, e a primeira vitória da equipe em um Grande Prêmio, na Austrália.

Ao longo da temporada 2026, a pintura da Gulf estará presente em cinco etapas do calendário. Entre elas, está o Grande Prêmio da Itália, em Mugello, que marcará a primeira vez que uma moto com as cores da Gulf disputará uma corrida de MotoGP na Europa. Tailândia, Brasil, Malásia e Indonésia completam as etapas em que o layout será usado ao longo do ano.

Segundo Mike Jones, CEO da Gulf Oil International UK Limited, a parceria já apresentou resultados relevantes. "Nossa primeira temporada no MotoGP com a Trackhouse trouxe momentos importantes, incluindo pódios logo na estreia e vitórias em corridas. Em 2026, veremos as cores da Gulf novamente em cinco etapas do campeonato, e esperamos que os fãs acompanhem a continuidade desta parceria", afirma.

Justin Marks, fundador e proprietário da Trackhouse Entertainment Group, destaca o valor histórico da parceria. "As cores da Gulf têm um significado especial no automobilismo. Ver essa identidade evoluir conosco em uma segunda temporada no MotoGP é motivo de orgulho. O que conquistamos em 2025 foi importante, e seguimos com ambição para 2026, com a Gulf ao nosso lado", comenta.

Para 2026, a pintura passa a incluir os nomes dos pilotos nas motos. Raúl Fernández e Ai Ogura estreiam o layout na abertura do Campeonato Mundial de MotoGP, na Tailândia, com as Trackhouse Aprilia RS-GP.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Pixabay
