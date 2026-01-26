Terça, 27 de Janeiro de 2026
Blue Dream integra a oferta de passeios náuticos regulares em Búzios

Catamarã opera com saídas diárias e navegação costeira pelo litoral do município.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
26/01/2026 às 13h43
Prensa de Babel

Búzios mantém uma tradição de atividades ligadas ao turismo náutico, impulsionadas pela geografia do litoral e pela presença de enseadas e praias distribuídas ao longo da costa. Nos últimos anos, o setor passou a registrar a ampliação de operações regulares voltadas ao transporte turístico marítimo. Nesse cenário, o catamarã Blue Dream atua como uma das embarcações em operação contínua no município.

A embarcação possui capacidade para até 140 passageiros e estrutura composta por dois andares. Os passeios ocorrem diariamente, com saídas às 9h, 12h e 15h, partindo do litoral de Búzios. O roteiro consiste em navegação costeira, com passagem por praias e enseadas do município, além de paradas programadas para banho.

A operação do passeio é realizada pela empresa Tourshop, que atua no segmento de turismo receptivo e náutico na cidade. A empresa é responsável pela organização logística do embarque, condução do trajeto e atendimento aos passageiros durante o passeio.

Durante a navegação, o serviço de bordo inclui oferta de bebidas e alimentos, com operação do bar e da cozinha sob responsabilidade do Belli Belli Gastrobar, grupo com estabelecimentos comerciais em funcionamento em Búzios. A equipe a bordo atua uniformizada e realiza atendimento em três idiomas.

Em alguns pontos do percurso, é disponibilizada aos passageiros a possibilidade de participação em atividade de snorkeling, oferecida como serviço opcional. A prática é conduzida por instrutores credenciados, com acompanhamento durante a atividade e fornecimento de orientações de segurança.

O roteiro do passeio abrange aproximadamente 12 praias e enseadas ao longo da costa do município. Durante as paradas, os passageiros podem optar por permanecer na embarcação ou acessar a água, conforme as condições operacionais e climáticas do dia.

O passeio conta ainda com ambientação musical durante o trajeto, além da disponibilização de snacks e bebidas. A atividade integra o conjunto de serviços turísticos ofertados no litoral de Búzios e atende a visitantes interessados em passeios marítimos regulares durante a estadia na cidade.

Serviço

Passeio: Catamarã Blue Dream
Operação: Tourshop
Horários: saídas diárias às 9h, 12h e 15h
Reservas: WhatsApp +55 (22) 98818-0397
Instagram: @tourshopbuzios

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
