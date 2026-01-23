Segunda, 26 de Janeiro de 2026
IPIE lança o Guia Nacional do Esporte para auxiliar gestores municipais

Documento visa a apoiar os municípios na construção de políticas públicas alinhadas à Lei Geral do Esporte, oferecendo ferramenta didática e prática.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
23/01/2026 às 17h39
O Instituto de Pesquisa Inteligência Esportiva da Universidade Federal do Paraná (IPIE/UFPR) disponibilizou o novo Guia Nacional do Esporte com o intuito de colaborar com a gestão pública municipal, visando à adequação e ao cumprimento das novas exigências da Lei Geral do Esporte (Lei nº 14.597, de 14 de junho de 2023).

A publicação oferece um roteiro completo para facilitar a integração municipal ao Sistema Nacional de Esporte, apoiando a construção de políticas esportivas alinhadas à Lei Geral do Esporte. A partir de seis módulos temáticos, o Guia detalha o caminho a ser percorrido, além de disponibilizar o acesso a modelos de documentos essenciais para a gestão do esporte local.

A estrutura do documento traz um panorama do Sistema Nacional do Esporte e do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Esportivos nos dois primeiros módulos, seguido de módulos específicos para três instrumentos essenciais na esfera municipal: o Conselho Municipal de Esporte, o Plano Municipal de Esporte e o Fundo Municipal de Esporte — a tríade chamada de CPF do Esporte, exigido pela Lei Geral do Esporte para o recebimento de recursos públicos provenientes do Fundo Nacional do Esporte. Por fim, o sexto módulo trata de programas e projetos municipais, incluindo instruções para elaboração de tais ações.

"A disponibilização do guia é um passo importante na missão do IPIE de apoiar gestores esportivos municipais a aprimorarem sua gestão, oferecendo um material norteador para ampliar o conhecimento sobre a Lei Geral do Esporte e trazendo documentos que auxiliem na construção de um esporte melhor para a comunidade", afirma Fernando Mezzadri, coordenador-geral do IPIE.

O documento e seus anexos estão disponíveis gratuitamente no site do IPIE, por meio do link https://ipie.ufpr.br/guia-nacional-do-esporte/.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
