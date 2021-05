Vídeo: Pessoas rezam pela recuperação de pacientes internados no HSA

Um ato religioso realizado na tarde da segunda-feira (24/05) reuniu dezenas de pessoas em Tenente Portela. Na ocasião, todos rezaram pela recuperação dos pacientes internados no Hospital Santo Antônio (HSA), principalmente, aqueles que lutam contra a Covid-19. As orações também foram direcionadas para médicos, enfermeiros e outros funcionários da instituição que atuam no combate à pandemia.

Segundo apurou a reportagem do Sistema Província de Comunicação, a corrente de oração teve a participação de pessoas oriundas de outras cidades, como Coronel Bicaco, Bom Progresso e Sede Nova, além de funcionários do próprio HSA.

