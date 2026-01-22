Quinta, 22 de Janeiro de 2026
Seguro para eventos ganha espaço no mercado brasileiro

Flexibilidade das coberturas e maior conscientização impulsionam crescimento da modalidade

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
22/01/2026 às 15h57
Imagem de Freepik

A contratação de seguros voltados para eventos vem apresentando expansão nos últimos anos, acompanhando o aquecimento do setor de entretenimento e a maior preocupação dos organizadores com a gestão de riscos.

Um levantamento da Howden Brasil, divulgado pelo portal Live Marketing, aponta que a procura por esse tipo de seguro aumentou 269% entre 2021 e 2025. O movimento ocorre em paralelo ao crescimento do mercado de eventos, que segundo a Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (Abrape), pode registrar R$ 141,1 bilhões em 2025. Até novembro do ano passado, a Superintendência de Seguros Privados (Susep) registrou movimentação de R$ 376,17 bilhões, valor 4,67% menor do que o observado em 2024. Apesar da retração geral, o segmento de seguros para eventos se destaca como uma frente em expansão, refletindo a busca por maior segurança e previsibilidade em um setor marcado por grande diversidade de formatos e públicos.

De acordo com Thayna Ishi, analista comercial da Genebra Seguros, o seguro para eventos tem se tornado uma ferramenta essencial para garantir tranquilidade ao organizador e segurança aos envolvidos.

"Mais do que falar em modalidades engessadas, trata-se de um seguro altamente flexível, que pode ser estruturado de acordo com as necessidades específicas de cada evento. Ele permite a contratação de coberturas amplas, que podem incluir a proteção da estrutura física, responsabilidade civil por danos causados a terceiros, além de acidentes pessoais para participantes, equipes de apoio e staff", explica.

A flexibilidade das coberturas tem sido um dos principais atrativos da modalidade. Segundo a especialista da Genebra, a personalização é o ponto central. "O foco está em adaptar as coberturas conforme o porte, o tipo e os riscos do evento", afirma.

O perfil de eventos que mais busca esse tipo de contratação é variado, mas há destaque para feiras e encontros corporativos. "De forma geral, as feiras e os eventos corporativos são os mais procurados, principalmente porque, em muitos casos, a contratação do seguro é exigida de forma obrigatória pelas empresas contratantes ou pelos locais onde o evento será realizado", observa.

A executiva ressalta que, no segmento esportivo, a maior demanda costuma ser pela cobertura de acidentes pessoais, voltada à proteção individual dos participantes durante as atividades.

Entre os riscos mais comuns cobertos pelo seguro para eventos estão a responsabilidade civil e acidentes pessoais. "A primeira protege o organizador em casos de danos materiais ou corporais causados a terceiros, enquanto a segunda garante proteção aos participantes, convidados e equipes envolvidas. Além dessas, há opções adicionais que incluem danos à estrutura, equipamentos, montagem e desmontagem, ajustadas conforme o perfil e a complexidade do evento", pontua.

A analista destaca ainda que a conscientização dos organizadores tem aumentado de forma significativa. "Cada vez mais, eles entendem que o evento deve ser um momento de lazer, aprendizado e experiências positivas, sem preocupações adicionais. Isso se torna ainda mais relevante em eventos de médio e grande porte, nos quais é praticamente impossível ter controle total sobre todas as situações e imprevistos. O seguro surge, então, como uma ferramenta essencial de gestão de riscos", afirma.

Embora não exista uma legislação única que obrigue a contratação de seguro para todos os tipos de eventos, a exigência aparece com frequência em contratos. Essa obrigatoriedade costuma partir dos locais onde o evento será realizado, de patrocinadores, empresas contratantes ou órgãos públicos. Em muitos casos, a apresentação da apólice é uma condição indispensável para a liberação e realização do evento.

O processo de contratação, no entanto, ainda enfrenta desafios. Um dos erros mais frequentes é a subestimação dos riscos ou a escolha de coberturas inadequadas.

"Outro ponto recorrente é a contratação de coberturas insuficientes. Para evitar esses problemas, o ideal é contar com o apoio de um corretor especializado, que possa entender o contexto do evento e orientar na escolha das coberturas mais adequadas, garantindo proteção efetiva e evitando surpresas no futuro", finaliza a analista comercial da Genebra Seguros.

Para saber mais, basta acessar: https://www.genebraseguros.com.br/

