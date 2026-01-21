Tecnologia e personalização orientam tendências no fitness

O setor fitness apresenta, para 2026, um conjunto de movimentos associados ao uso de tecnologia, à individualização dos treinos e à ampliação do olhar sobre saúde e bem-estar. Pesquisa do American College of Sports Medicine (ACSM) aponta para uma integração maior entre desempenho físico, prevenção e cuidados contínuos com o corpo ao longo da vida.

Entre os principais vetores desse cenário está a personalização orientada por dados. O uso de tecnologias como wearables e plataformas digitais permite a construção de programas de treino ajustados a variáveis como histórico físico, objetivos individuais, padrões de sono e recuperação, ampliando a precisão das rotinas adotadas em academias.

Outro movimento observado é a expansão de programas voltados à longevidade ativa. Modalidades que priorizam força, mobilidade e equilíbrio passam a ocupar maior espaço, especialmente entre públicos adultos e idosos, acompanhando a demanda por práticas que favoreçam autonomia e funcionalidade ao longo dos anos.

As atividades coletivas também registram retomada, associadas à busca por engajamento e regularidade na prática esportiva. A dinâmica em grupo contribui para a manutenção da frequência e para a construção de vínculos entre os participantes, aspecto cada vez mais considerado nas estratégias do setor.

De acordo com Cacá Ferreira, gerente técnico da rede Cia Athletica, o bem-estar mental segue integrado às propostas de treino. "A incorporação de modalidades que trabalham corpo e mente reflete uma visão mais ampla sobre saúde, baseada no equilíbrio entre aspectos físicos, emocionais e comportamentais", afirma.

Nesse contexto, as previsões da rede Cia Athletica indicam que o fitness em 2026 tende a se consolidar como um campo cada vez mais orientado por dados, com propostas que combinam tecnologia, atividades coletivas e práticas voltadas à longevidade.