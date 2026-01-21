Quarta, 21 de Janeiro de 2026
15°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Início do ano aumenta interesse pela Filosofia como desenvolvimento humano

Segundo a Organização Nova Acrópole, em janeiro cresce o número de pessoas que buscam na Filosofia um instrumento para encontrar sentido de vida. E...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
21/01/2026 às 10h07
Início do ano aumenta interesse pela Filosofia como desenvolvimento humano
Foto de Divulgação/Nova Acrópole

Janeiro marca não apenas o retorno das férias, mas também o período em que muitas pessoas traçam metas e planos para o novo ano. Para além dos objetivos materiais, a Nova Acrópole — organização de escolas de filosofia com atuação em cultura e voluntariado — observa um crescimento na busca pela Filosofia como caminho de realização pessoal e de exercício prático de valores voltados à formação de seres humanos melhores.

A expansão das escolas de Filosofia Nova Acrópole é um exemplo dessa procura. São mais de cem sedes distribuídas em todas as regiões. No Acre, último estado no Brasil que ainda não tinha escola, para a primeira aula inaugural prevista para o início deste ano, mais de 150 pessoas já se inscreveram na lista de espera.

A filósofa Lúcia Helena Galvão, professora voluntária da Nova Acrópole há 38 anos, explica que a Filosofia não é algo distante, muito abstrato, intelectual, preso a livros antigos e discussões que não dizem respeito à vida prática. Ao contrário, ela pondera que a filosofia nasce da necessidade humana de viver melhor, compreender o sentido da existência, agir com mais lucidez e ter uma vida mais feliz e realizada. "Não é luxo intelectual, é um exercício diário de perguntar a si mesmo o que merece meu tempo, minha energia, minha atenção, qual ser humano quero ser", esclarece.

Para adultos, o Curso de Filosofia para Viver tem duração média de cinco meses e, para se matricular, não há pré-requisito quanto à escolaridade. As aulas são presenciais, uma vez por semana, e o programa, validado em mais de 50 países, apresenta conteúdos que abrangem tradições filosóficas orientais e ocidentais, com linguagem acessível e atual.

Já para adolescentes e jovens, a partir de 14 anos, o curso tem uma linguagem ainda mais adaptada, com diálogos e atividades artísticas, esportivas, ecológicas, sociais e de defesa civil. Entre as habilidades trabalhadas, por exemplo, estão técnicas de estudo, oratória, administração do tempo, gestão de relacionamentos e resolução de conflitos. "O objetivo é despertar nos jovens a consciência de seu papel no mundo, incentivando a responsabilidade social", compartilha Jéssica Medeiros, responsável pelo Programa Janos da Nova Acrópole na região de Morro Branco em Natal-RN.

A Nova Acrópole é uma rede de escolas de filosofia dedicada ao cultivo da cultura e à prática do voluntariado. Todas são centros culturais que oferecem, além do curso de filosofia, atividades para as regiões onde estão. Em todos os estados e países, por exemplo, eventos de grande porte são organizados ao longo do ano, como as Semanas da Terra, da Arte e da Filosofia. A cada período, um tema movimenta as reflexões. Para 2026, "Ciência e a Filosofia" será a abordagem das atividades.

"Os grandes filósofos não queriam formar especialistas em conceitos. Sócrates não escrevia livros, ele caminhava pelas ruas ajudando as pessoas a pensarem melhor sobre suas próprias vidas. Marco Aurélio governava um império, lembrando a si mesmo todos os dias que não poderia governar o mundo se não governasse em primeiro lugar a sua própria alma", cita a Profa. Lúcia Helena, argumentando que filosofar é aprender a escolher melhor, é ter um sentido de vida, escolher onde se quer chegar, encontrar serenidade em meio ao caos, transformar conhecimento em caráter e caráter em ação. "Não controlamos tudo o que nos acontece, mas somos sempre responsáveis pela maneira que respondemos às circunstâncias da nossa vida", reforça.

Informações sobre a Nova Acrópole estão disponíveis no site acropole.org.br.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Kauê Altrão
Entretenimento Há 17 horas

Grupontapé abre Edital de Ocupação do Teatro da Escola Livre

Inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 31 de janeiro de 2026

 Carolina Munemasa
Entretenimento Há 22 horas

Inhotim projeta Minas Gerais no cenário internacional

Único representante brasileiro na lista do jornal americano The New York Times com 52 lugares para conhecer em 2026

 Lojas Avenida
Entretenimento Há 2 dias

Lojas Avenida inaugura 15 unidades em 2025 e supera marca de 200 lojas no Brasil

Bahia e Mato Grosso foram os estados que mais receberam novas unidades no último ano

 Freepik
Entretenimento Há 2 dias

Verão exige fragrâncias mais leves e aplicação moderada de perfumes

Especialista explica que o comportamento das notas na pele define quais fragrâncias funcionam melhor na estação

 Créditos de imagem: Freepik
Entretenimento Há 5 dias

Angel Boss lança plataforma editorial focada em moda, luxo e negócios masculinos

Criado no Brasil, o Angel Boss é uma plataforma digital que reúne conteúdos editoriais sobre moda masculina, luxo, lifestyle e negócios. O projeto ...

Tenente Portela, RS
23°
Parcialmente nublado
Mín. 15° Máx. 30°
23° Sensação
2.42 km/h Vento
54% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h58 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Quinta
30° 15°
Sexta
32° 15°
Sábado
33° 15°
Domingo
34° 17°
Segunda
37° 18°
Últimas notícias
Câmara Há 2 minutos

Comissão aprova previsão de IPTU menor para imóveis que façam reúso de água
Senado Federal Há 2 minutos

CTFC pode votar mudanças na cobrança de diárias de hotel
Economia Há 16 minutos

Banco Central decreta liquidação extrajudicial do Will Bank
Violência Doméstica Há 18 minutos

Mulher natural de Braga é assassinada a tiros dentro de casa em Muitos Capões
Entretenimento Há 32 minutos

Início do ano aumenta interesse pela Filosofia como desenvolvimento humano

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 -0,45%
Euro
R$ 6,28 -0,42%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 503,291,21 -0,91%
Ibovespa
167,632,70 pts 0.82%
Mega-Sena
Concurso 2962 (20/01/26)
06
29
33
38
53
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6932 (20/01/26)
28
33
65
71
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3592 (20/01/26)
01
04
05
06
07
09
12
13
17
18
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2877 (19/01/26)
02
04
05
09
17
18
21
24
36
42
43
52
60
62
69
72
85
86
91
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2914 (19/01/26)
04
17
20
37
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias