Terça, 20 de Janeiro de 2026
14°C 24°C
Tenente Portela, RS
Grupontapé abre Edital de Ocupação do Teatro da Escola Livre

Inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 31 de janeiro de 2026

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
20/01/2026 às 18h09
Kauê Altrão

O Grupontapé, companhia de teatro da cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, abriu na última quinta-feira (15), as inscrições para artistas, produtores e criadores interessados em ocupar o teatro da Escola Livre, com isenção total da taxa de ocupação para utilização única (uma data) do espaço, no período de fevereiro a abril de 2026. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no link que está disponível na "bio" do perfil do grupo no Instagram (@grupontape).

Com 31 anos de história, o Grupontapé conta com esse espaço próprio localizado na Rua Tupaciguara, 471, no bairro Aparecida, em Uberlândia. O teatro tem capacidade para 100 lugares no formato palco italiano e está pronto para receber diferentes formatos de espetáculos e ações culturais. "O edital é destinado a selecionar e agendar atividades artísticas como artes cênicas, música, literatura, artes plásticas e artes integradas", informa a diretora, atriz e cofundadora do Grupontapé, Katia Lou.

Em 2025, várias atividades movimentaram o teatro da Escola Livre. Além de sediar a estreia do espetáculo "As Centenárias" do Grupontapé, foram realizadas oficinas gratuitas de circo-teatro, jogos teatrais, rodas de danças circulares e o espaço recebeu diversos convidados e amigos do grupo.

Quem pode participar?

O edital é aberto a pessoas físicas e jurídicas que pleiteiam a utilização do teatro para atividades artísticas e eventos culturais nas categorias: Artes Cênicas, Música, Literatura, Artes Plásticas, Artes Integradas e Desenvolvimento Artístico e Cultural.

"Seja para estrear espetáculos, realizar ensaios intensivos, promover oficinas pedagógicas, residências criativas ou experimentações cênicas, o Teatro da Escola Livre está pronto para receber ideias e dar vida a elas, entre 20 de fevereiro e 30 de abril de 2026, com exceção do dia 14 de março", informa Katia Lou.

Como participar e prazos

As inscrições para o edital são gratuitas e podem ser feitas entre os dias 15 e 31 de janeiro de 2026, exclusivamente pelo formulário online, cujo link está disponível na "bio" do perfil do Grupontapé no Instagram (@grupontape).

Até 10 (dez) propostas serão escolhidas por uma comissão, que analisará a qualidade artística, capacidade técnica e outros critérios. "Haverá lista de suplentes, caso algum projeto não se encaixe nas regras do edital", detalha Lou.

O resultado será divulgado em 9 de fevereiro de 2026, nas redes sociais @grupontape, e os selecionados deverão assinar contrato entre 9 e 13 de fevereiro de 2026.

"Nosso teatro é mais do que um palco; é um espaço de encontros, descobertas e transformações. Convidamos todos a compartilhar suas histórias aqui e a cocriar mais um capítulo da cena cultural de Uberlândia", convida Katia.

Patrocínio cultural

O edital faz parte do projeto "Grupontapé 30 anos", aprovado pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais e patrocinado pela Cemig e pelo Governo de Minas Gerais, com produção do Balaio do Cerrado. A realização é do Grupontapé de Teatro, da Escola Livre do Grupontapé e da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo do Governo de Minas Gerais.

Serviço: O quê: Edital ocupação Escola Livre do Grupontapé Quando: 15 a 31 de janeiro de 2026 Onde: link na bio do Grupontapé no Instagram (@grupontape)

Informações e contato: Endereço: Rua Tupaciguara, 471, Aparecida, Uberlândia Instagram/Facebook/LinkedIn: @grupontape E-mail: [email protected] Telefone: (34) 3231-2412 (WhatsApp)

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
