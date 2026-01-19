Segunda, 19 de Janeiro de 2026
Lojas Avenida inaugura 15 unidades em 2025 e supera marca de 200 lojas no Brasil

Bahia e Mato Grosso foram os estados que mais receberam novas unidades no último ano

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
19/01/2026 às 18h33
Lojas Avenida inaugura 15 unidades em 2025 e supera marca de 200 lojas no Brasil
Lojas Avenida

A Lojas Avenida encerrou 2025 com mais um crescimento em sua rede de varejo ao inaugurar 15 unidades ao longo do ano e ultrapassar a marca de 200 lojas espalhadas por todo o território brasileiro. A expansão reforça o posicionamento da rede como uma das varejistas de moda voltadas para as classes C e D no país.

O movimento foi marcado pela entrada em dois novos estados: Amazonas, com a abertura de uma loja em Humaitá, e Paraíba, onde a rede chegou a Campina Grande. Com isso, a Lojas Avenida consolidou sua presença em 18 estados brasileiros, além do Distrito Federal.

A Bahia liderou o ranking de inaugurações em 2025, recebendo quatro unidades nas cidades de Salvador, Ilhéus, Serrinha e Itabuna. Em seguida, Mato Grosso ganhou três lojas, em Cuiabá, Várzea Grande e Peixoto Azevedo. O Pará foi contemplado com duas unidades, em Belém e Alenquer.

Completam a lista de expansões as aberturas em Betim (Minas Gerais), Sidrolândia (Mato Grosso do Sul), Sobral (Ceará), Arcoverde (Pernambuco) e as já mencionadas Campina Grande, na Paraíba, e Humaitá, no Amazonas.

Atualmente, a rede está presente em Amazonas, Acre, Pará, Rondônia, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Espírito Santo, além do Distrito Federal.

Sob controle da Pepkor, varejista sul-africana, desde fevereiro de 2022, a Lojas Avenida oferece produtos em vestuários masculino, feminino e infantil, além de calçados e artigos para o lar, sempre com foco no público das classes C e D do mercado.

A estratégia de expansão da empresa também visa a impactar positivamente as comunidades locais, promovendo a geração de empregos diretos e indiretos e colaborando com o desenvolvimento da economia regional.

A Lojas Avenida tem como objetivo se tornar o varejo de moda mais amado e acessível do Brasil.

