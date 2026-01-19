Verão exige fragrâncias mais leves e aplicação moderada de perfumes

Durante o verão, o calor altera a forma como as fragrâncias se comportam na pele. O aumento da temperatura intensifica a volatilização das notas, fazendo com que perfumes muito densos, doces ou resinosos se tornem mais perceptíveis — e, muitas vezes, enjoativos. É o que explica a especialista Denilce Linhares, da Lord Perfumaria. Por isso, nesta época do ano, ganham espaço fragrâncias que priorizam frescor, leveza e sensação de limpeza.

Do ponto de vista técnico, os perfumes mais adequados para o verão costumam ter notas cítricas, aquáticas, florais transparentes e acordes aromáticos no topo e no coração da composição. A profissional descreve que essas matérias-primas evaporam de forma mais rápida e equilibrada, criando uma perfumação confortável mesmo em ambientes quentes e úmidos. "Bases muito adocicadas, ambaradas ou intensamente amadeiradas tendem a ser usadas com mais cautela", adiciona a especialista.

Notas que funcionam bem no verão

Entre os perfumes femininos, fragrâncias como Omnia Crystalline, da Bvlgari, ilustram bem essa lógica. Segundo Linhares, a presença de notas aquosas, flores leves e almíscar cria um efeito translúcido, que se mantém próximo à pele e transmite frescor contínuo. "Perfis semelhantes aparecem em composições florais modernas como Flower by Kenzo, que, apesar de mais marcante, trabalha com flores limpas e atalcadas, evitando excessos pesados", descreve.

Linhares revela ainda que, perfumes com estrutura floral aromática e cítrica, como Libre EDT, de Yves Saint Laurent, também se adaptam melhor ao verão quando comparados a versões mais intensas da mesma linha. Já fragrâncias frutadas leves, como Splash Ameixa Negra, da Fiorucci, ou propostas jovens como Dance Stellar, de Shakira, apostam na doçura moderada e em acordes frescos para não sobrecarregar a pele no calor. "O mesmo raciocínio vale para lançamentos de perfil casual, como Sisterland Stranger Things, da Benetton, que seguem uma construção leve e acessível", exemplifica.

Entre os perfumes masculinos

No segmento masculino, os perfumes de verão tradicionalmente exploram cítricos, notas aquáticas e acordes aromáticos, criando fragrâncias associadas à sensação de banho tomado e frescor prolongado. De acordo com Linhares, os exemplos clássicos desse perfil são Polo Blue, da Ralph Lauren, e CK in2U For Him, da Calvin Klein, que utilizam frutas aquosas, cítricos e bases limpas para manter a fragrância confortável ao longo do dia.

Outras opções seguem a mesma lógica, como UDV Blue, da Ulric de Varens, e Tribe Play, da Benetton, que trabalham estruturas simples, frescas e de rápida adaptação ao clima quente. "Mesmo perfumes com apelo mais marcante, como The Icon, de Antonio Banderas, mantêm uma abertura fresca antes de evoluir para notas mais quentes, o que ajuda a equilibrar a perfumação no verão", sugere a especialista.

Já fragrâncias mais intensas, como Eros, da Versace, exigem maior moderação nos dias quentes. A profissional esclarece que, embora eles tragam notas frescas na saída, como hortelã e cítricos, seu fundo adocicado e amadeirado tende a se projetar mais com o calor, sendo mais indicado para uso noturno ou em ambientes climatizados.

No verão, a escolha do perfume passa menos pela potência e mais pela harmonia entre fragrância, clima e pele. Por isso, a sugestão de Linhares é apostar em perfumes frescos, leves e bem construídos que não apenas se comportam melhor nas altas temperaturas, como também oferecem uma experiência olfativa mais agradável e equilibrada para quem usa e para quem está ao redor.