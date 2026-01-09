Sexta, 09 de Janeiro de 2026
18°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Fernanda Froes apresenta “Utopia Botânica” no Museu do Jardim Botânico

Visita à exposição da artista visual carioca é uma opção de passeio gratuito nas férias de janeiro

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
09/01/2026 às 18h32
Fernanda Froes apresenta “Utopia Botânica” no Museu do Jardim Botânico
Foto: Reprodução

Durante a temporada de férias, o Museu do Jardim Botânico apresenta ao público a instalação "Utopia Botânica", de Fernanda Froes. É uma experiência cultural, educativa e gratuita para todas as idades, desenvolvida especialmente para o museu. A obra propõe uma imersão poética na história e na presença da floresta de pau-brasil (Paubrasilia echinata) — árvore símbolo da Mata Atlântica que, explorada intensamente no período colonial por seu pigmento vermelho, ainda enfrenta ameaças ambientais nos dias de hoje.

A obra é composta por sete painéis duplos, confeccionados com pedaços de tela de algodão tingidos à mão e costurados com fios também tingidos com pigmentos extraídos de pau-brasil em processos sustentáveis. As variações cromáticas — do vermelho intenso ao alaranjado e violeta — evocam a diversidade do bioma e um imaginário de floresta fragmentada, convidando à reflexão sobre memória, destruição, preservação e futuros possíveis para a natureza.

"Utopia Botânica" foi inspirada nos conceitos de utopia e paraíso presentes em obras como Utopia (1516), de Thomas Morus, e Visão do Paraíso (1959), de Sérgio Buarque de Holanda, resgatando a imagem de um território idealizado e perdido.

O Museu do Jardim Botânico tem se consolidado como um espaço essencial para sensibilização ambiental e difusão científica, recebendo milhares de visitantes desde sua abertura em 2024 e promovendo centenas de atividades educativas e culturais.

Sobre Fernanda Froes

Fernanda Froes é uma artista visual nascida no Rio de Janeiro que investiga a relação entre plantas nativas e história. Sua pesquisa sobre pigmentos botânicos, como pau-brasil, índigo e mangue, resgata registros materiais e reflete sobre colonização e conservação ambiental no Brasil e nas Américas. Incorpora o têxtil, a gravura e a colagem, integrando essas linguagens na sua prática artística.

Serviço

Instalação "Utopia Botânica", de Fernanda Froes

Museu do Jardim Botânico – Rua Jardim Botânico, 1008 – Rio de Janeiro, RJ

Visitação: quinta a terça-feira (fechado às quartas), das 10h às 17h. Entrada gratuita — ideal para famílias, estudantes, crianças, jovens, adultos e idosos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Créditos: Freepik
Entretenimento Há 3 horas

Constância nos cuidados é fator associado à saúde dos cabelos

Especialista explica que volume, brilho e resistência são características que podem ser estimuladas por meio do uso contínuo de produtos formulados...

 JP Sofranz
Entretenimento Há 3 horas

Carnaval jazzístico chega à 27ª edição na cidade serrana de Guaramiranga (CE)

Nomes como Rosa Passos, Beto Guedes, Nicolas Krassik e Momi Maiga Quartet estão entre as atrações do evento, que acontece de 14 a 17 de fevereiro. ...

 Editora Garden
Entretenimento Há 1 dia

Série literária Mundo de Luno promove criatividade infantil

Inspirado na psicoeducação lúdica, o Mundo de Luno aposta em histórias simbólicas e ilustrações afetivas para apoiar famílias e educadores na const...

 Emmanuel Souza Realtor
Entretenimento Há 2 dias

Brasileiros ampliam investimentos em vacation homes nos EUA

Residências para aluguel de temporada em Orlando atraem compradores pela dolarização do patrimônio e pela alta demanda turística

 Editora Garden
Entretenimento Há 2 dias

Diário do Ser investe na escrita para manejo da ansiedade

Desenvolvido por profissionais da saúde mental da Editora Garden, o Diário do Ser utiliza a escrita terapêutica como ferramenta de apoio ao autocui...

Tenente Portela, RS
29°
Chuvas esparsas
Mín. 18° Máx. 34°
30° Sensação
4.12 km/h Vento
55% Umidade
100% (5.39mm) Chance chuva
05h49 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Sábado
20° 17°
Domingo
25° 17°
Segunda
27° 16°
Terça
31° 16°
Quarta
31° 18°
Últimas notícias
Esportes Há 22 minutos

COB anuncia os atletas que serão homenageados este ano no Hall da Fama
Saúde Há 22 minutos

Vacinação contra sarampo e febre amarela será intensificada em SP
Relações Inter... Há 42 minutos

Santa Catarina terá plano de ação intersetorial sobre o acordo UE–Mercosul
Economia Há 42 minutos

Apex estima que acordo Mercosul-UE pode elevar exportações do Brasil
Política Há 42 minutos

Alckmin: governo espera que acordo com UE entre em vigor ainda em 2026

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,40%
Euro
R$ 6,24 -0,53%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 514,448,53 -0,57%
Ibovespa
163,370,31 pts 0.27%
Mega-Sena
Concurso 2957 (08/01/26)
19
28
36
37
48
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6922 (08/01/26)
16
26
36
51
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3582 (08/01/26)
02
05
06
07
08
09
10
11
12
13
16
18
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2872 (07/01/26)
01
10
12
14
16
18
21
27
47
53
57
58
61
69
70
76
80
81
89
90
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2909 (07/01/26)
09
12
33
44
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias