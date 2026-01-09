Sexta, 09 de Janeiro de 2026
Constância nos cuidados é fator associado à saúde dos cabelos

Especialista explica que volume, brilho e resistência são características que podem ser estimuladas por meio do uso contínuo de produtos formulados...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
09/01/2026 às 17h18
Constância nos cuidados é fator associado à saúde dos cabelos
Créditos: Freepik

Resultados relacionados à saúde dos cabelos estão associados a cuidados contínuos e ao uso regular de produtos adequados às características de cada tipo de fio. Esse processo não depende de um único produto ou ingrediente, mas da constância na rotina de cuidados e da adequação às necessidades específicas de cada textura capilar.

Segundo a Gilvania Fideli, supervisora de cabeleireiros do Salão Lord, o segredo está na constância. "Produtos bem formulados não transformam o cabelo da noite para o dia, mas ajudam a mantê-lo forte, hidratado e com aparência natural ao longo do tempo". Para Fideli, a saúde dos cabelos depende de nutrientes e compostos que atuam de forma contínua na fibra capilar.

A especialista relata que proteínas, aminoácidos, óleos e extratos vegetais estão entre os principais componentes utilizados em formulações capilares. Conforme explica Fideli, as proteínas atuam na reposição de áreas fragilizadas da fibra, enquanto os aminoácidos contribuem para o fortalecimento interno dos fios, auxiliando na prevenção de quebras. Já os óleos de origem vegetal têm a função de promover maciez, brilho e equilíbrio da hidratação.

Alguns produtos exemplificam bem como esses ativos funcionam na prática. Fideli cita como exemplo o produto Care Keratin Smooth, que reúne queratina e óleos nutritivos, com a finalidade de auxiliar na reposição proteica e no controle do frizz, mantendo as características naturais do cabelo. Outro produto mencionado é o Care Blonde Savior, que, segundo a especialista, contém aminoácidos e extratos calmantes utilizados para auxiliar na neutralização de tons amarelados e no reforço da hidratação em cabelos claros ou descoloridos.

A supervisora também destaca a presença de compostos antioxidantes em extratos vegetais, que atuam na proteção dos fios contra fatores externos, como poluição, radiação solar e o uso frequente de ferramentas térmicas. O Acidic Bonding Concentrate Redken atua diretamente na reconstrução das ligações internas da fibra, aumentando a resistência e elasticidade, e prevenindo quebras futuras. Segundo a especialista, não existe fórmula milagrosa. "O que realmente funciona é investir em produtos que atuem de forma constante, respeitando as necessidades de cada fio".

Entender a composição dos produtos permite que o cuidado seja eficiente sem se tornar complexo. A especialista explica que a utilização recorrente de formulações que combinam proteínas, aminoácidos, óleos e antioxidantes contribui para a manutenção da hidratação, da resistência e da aparência saudável dos cabelos ao longo do tempo. Apesar de não transformar os fios da noite para o dia, os compostos ajudam a mantê-los mais fortes, hidratados e com aparência natural. Para a especialista da Lord, "valorizar o cabelo é questão de atenção diária e de escolher produtos que apoiem a saúde dos fios, e não de depender de soluções instantâneas".

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
