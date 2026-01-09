Sexta, 09 de Janeiro de 2026
Carnaval jazzístico chega à 27ª edição na cidade serrana de Guaramiranga (CE)

Nomes como Rosa Passos, Beto Guedes, Nicolas Krassik e Momi Maiga Quartet estão entre as atrações do evento, que acontece de 14 a 17 de fevereiro. ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
09/01/2026 às 16h28
JP Sofranz

Os preparativos para o Carnaval já movimentam o país, e quem busca uma alternativa aos festejos tradicionais deste período encontra no Festival Jazz & Blues, em Guaramiranga, na região serrana do Ceará (cerca de 100 km da capital Fortaleza), uma opção que atrai milhares de viajantes. A 27ª edição acontece de 14 a 17 de fevereiro. Tudo com acesso gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos, livre para todas as idades e com recursos de acessibilidade.

Nesta edição, o evento retorna a dois importantes espaços da cidade que abrigaram as edições até 2010. Nos três primeiros dias, os shows da noite, às 21h, serão no Teatro Municipal, localizado na praça central da cidade; e os espetáculos no fim de tarde, às 16h, voltam à escadaria da Igreja Matriz de Nossa Sra. da Conceição, na sede do município. Ensaios abertos no Teatro, bate-papos com artistas, além de ações formativas e ambientais completam a programação.

Entre as atrações do festival estão a cantora, compositora e violonista Rosa Passos, com o show "Suíte Brasileira"; o quarteto do instrumentista, cantor e compositor senegalês Momi Maiga; o violinista francês Nicolas Krassik, radicado no Brasil desde 2001; o mineiro Beto Guedes com o novo show, "Página 43", em que revisita sua trajetória e antecipa a celebração dos 50 anos do álbum "A Página do Relâmpago Elétrico". E mais, o paulista Fauzi Beydoun da banda de reggae maranhense Tribo de Jah, que leva a Guaramiranga o show solo "Bossa Reggae & Blues"; a jovem cantora Analu, que cedo se revelou como intérprete e aos 17 anos já tem no currículo participação em festivais no Brasil e no exterior.

Do Ceará, sobem aos palcos o multi-instrumentista Moacir Bedê e convidados, comemorando 40 anos de música; Grupo Murmurando e o acordeonista Adelson Viana com o show "De Cá Pra Lá", fruto do álbum lançado em 2025; Adriano Azevedo e Miquéias dos Santos, respectivamente, baterista e contrabaixista atuantes na cena instrumental; Orquestra Cabulosa com o clarinetista mineiro Caetano Brasil; o quinteto do pianista de jazz Thiago Almeida; os bluseiros Claudio Oliveira, Felipe Cazaux e Roberto Lessa com o show "Tributo aos Kings", uma homenagem a Albert King, B.B. King e Freddie King; e o grupo Jazzera, de Guaramiranga.

Na terça-feira de Carnaval, último dia do Jazz & Blues em Guaramiranga, a programação será pela manhã com dois duos nas igrejas da Gruta (Capela de N. Sra. de Lourdes) e Matriz. Na primeira, a atração é Cláudio & Cleivan, formado por dois instrumentistas brasileiros radicados no Ceará, na região do Cariri, o mineiro Cláudio Mappa e o piauiense Cleivan Paiva. Na Matriz, o duo formado pela violonista Tamara Lacerda e o acordeonista Ranier Oliveira, nascidos em Crato, também da região do Cariri cearense. Especialmente para as crianças, o festival levará o grupo Dona Zefinha, com o espetáculo La Charanguita, para a Praça do Teatro Municipal na manhã de terça-feira.

O 27º Festival Jazz & Blues é uma realização do Governo do Brasil, por meio do Ministério da Cultura, via Política Nacional Aldir Blanc e Lei Federal de Incentivo à Cultura; e da Via de Comunicação. Tem apoio institucional do Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Cultura, via Mecenas do Ceará e Edital de Festivais Culturais Calendarizados; e da Prefeitura Municipal de Guaramiranga. Apoio cultural: Enel e Cegás. Patrocínio: Minalba Brasil. Integra a Rede Festivais de Arte e Cultura do Ceará (FACE). O público é convidado a doar 1Kg de alimento por pessoa. Todo o material arrecadado será direcionado para o programa Ceará sem Fome, do Governo do Estado.

SERVIÇO - Teatro Municipal de Guaramiranga (Rua Joaquim Alves Nogueira, s/n – Centro), Igreja Matriz de Nossa Sra. da Conceição (Praça Frei Honório, s/n – Centro), Igreja da Gruta (Pousada dos Capuchinhos - Ladeira da Gruta, s/n – Centro). Site: www.jazzeblues.com.br. Redes Sociais: Facebook [Festival Jazz & Blues (CE)] Instagram [@festivaljazzeblues].

Programação no link abaixo:

https://docs.google.com/document/d/1uPXqQkwHzelxz2reQ-jGyAUMmCU9FNtY/edit

Créditos: Freepik
Últimas notícias
