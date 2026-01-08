Quinta, 08 de Janeiro de 2026
19°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Série literária Mundo de Luno promove criatividade infantil

Inspirado na psicoeducação lúdica, o Mundo de Luno aposta em histórias simbólicas e ilustrações afetivas para apoiar famílias e educadores na const...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
08/01/2026 às 13h17
Série literária Mundo de Luno promove criatividade infantil
Editora Garden

De acordo com dados do 4º Painel de Varejo de Livros no Brasil de 2025 noticiados na Publish News, o setor registrou crescimento de 15,84% em quantidade de exemplares comercializados e de 12,92% em faturamento, alcançando a marca de 3,93 milhões de livros vendidos no quarto período do ano. Ainda segundo a pesquisa, o avanço observado no período está diretamente relacionado ao crescimento da demanda por livros de colorir, com alguns títulos chegando a comercializar cerca de 75 mil unidades em apenas quatro semanas. Inserida nesse cenário de expansão, a Editora Garden apresenta o Mundo de Luno, uma coletânea composta por três volumes desenvolvidos a partir de uma proposta de psicoeducação lúdica. O material combina literatura infantil, atividades de colorir e estímulos ao desenvolvimento emocional, buscando oferecer uma experiência que vai além do entretenimento.

"A proposta foi criar um produto que, além de entreter, apoie famílias e educadores no processo de construção de habilidades socioemocionais nas crianças, por meio de histórias simples, simbólicas e visualmente envolventes", explica Edisiane Sousa, diretora da Editora Garden. Segundo a executiva, os temas foram inspirados em desenhos clássicos da infância, nos quais cada personagem possuía identidade, personalidade e função narrativa.

"Essa estética afetiva guiou toda a criação. O personagem Luno, por exemplo, nasceu inspirado em uma pequena rena, trazendo um traço lúdico e facilmente identificável pelas crianças", afirma. Edisiane ressalta que, apesar da ampla oferta de livros de colorir no mercado, o Mundo de Luno tem como objetivo se diferenciar ao integrar atividades criativas com aprendizado emocional. As ilustrações e os textos educativos foram pensados para auxiliar no reconhecimento, na nomeação e na expressão das emoções, enquanto a crianças interagem com cenários e personagens que simbolizam essas experiências.

Bem-estar, criatividade e afeto fora das telas

A editora também observa o crescimento do interesse de adultos por atividades que promovam bem-estar e desconexão do uso excessivo de telas. "Os livros de colorir se consolidaram como uma alternativa acolhedora para desacelerar, melhorar a concentração, estimular a criatividade e resgatar o prazer do papel e do lápis", analisa Edisiane. Para a diretora, esse movimento reforça o livro de colorir como uma opção de presente afetiva e significativa. Segundo ela, o público tem buscado escolhas que aliem utilidade, criatividade e cuidado emocional.

"Nesse contexto, produtos como o Mundo de Luno podem ganhar relevância nas festas de fim de ano, por reunirem afeto, educação e entretenimento em um único presente", pontua. O próximo lançamento da editora será o Dicionário de Emoções, projeto que trará explicações, exemplos e ilustrações simbólicas voltadas a auxiliar crianças a compreenderem melhor seus sentimentos.

"Na Garden, acreditamos na importância de as crianças crescerem aprendendo a identificar e nomear suas emoções. Iniciativas como o Mundo de Luno buscam contribuir para a construção desse repertório emocional desde cedo, fortalecendo vínculos familiares e favorecendo um desenvolvimento mais saudável", conclui.

Para saber mais sobre a série literária Mundo de Luno, basta acessar o site:
https://mundodeluno.com/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Emmanuel Souza Realtor
Entretenimento Há 23 horas

Brasileiros ampliam investimentos em vacation homes nos EUA

Residências para aluguel de temporada em Orlando atraem compradores pela dolarização do patrimônio e pela alta demanda turística

 Editora Garden
Entretenimento Há 24 horas

Diário do Ser investe na escrita para manejo da ansiedade

Desenvolvido por profissionais da saúde mental da Editora Garden, o Diário do Ser utiliza a escrita terapêutica como ferramenta de apoio ao autocui...

 Academia Ph.D Sports
Entretenimento Há 1 dia

Rede concede acesso gratuito a academias nas férias

Iniciativa "Passaporte Teen" oferece isenção de mensalidades para jovens de 14 a 18 anos entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026; ação reflete ten...

 Foto por Jefferson Amaral
Entretenimento Há 2 dias

Flores: Malu Mesquita expõe nova série no espaço O Jardim

A exposição “Flores”, de Malu Mesquita, pode ser visitada até 26 de janeiro no espaço cultural O Jardim, em São Paulo. Com curadoria de Renato Negr...

 Divulgação/Lu Correia
Entretenimento Há 3 dias

Youtuber fará comentários ao vivo do BBB 26 em novo quadro

Faltando algumas semanas para estreia do Big Brother Brasil (BBB), canal Eldo Gomes começa série de vídeos com spoilers sobre o reality show

Tenente Portela, RS
28°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 32°
31° Sensação
2.3 km/h Vento
73% Umidade
81% (1.68mm) Chance chuva
05h48 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Sexta
33° 18°
Sábado
21° 17°
Domingo
26° 15°
Segunda
29° 16°
Terça
31° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 17 minutos

Carrinhos elétricos agilizam logística em condomínios
Câmara Há 17 minutos

Comissão aprova valorização de guias e agentes de turismo na política nacional do setor
Tecnologia Há 31 minutos

IA impulsiona descarbonização da indústria de base
Esportes Há 31 minutos

Parceria Rafael Matos e Orlando Luz vai às quartas de ATP de Brisbane
Tecnologia Há 52 minutos

Fintechs e marketplaces transformam mercado de crédito

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 -0,03%
Euro
R$ 6,27 -0,24%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 519,693,42 -0,05%
Ibovespa
162,488,13 pts 0.32%
Mega-Sena
Concurso 2956 (06/01/26)
10
18
21
24
43
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6921 (07/01/26)
26
50
69
74
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3581 (07/01/26)
02
03
04
05
06
07
08
10
12
15
16
17
20
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2872 (07/01/26)
01
10
12
14
16
18
21
27
47
53
57
58
61
69
70
76
80
81
89
90
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2909 (07/01/26)
09
12
33
44
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias