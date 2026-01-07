Quarta, 07 de Janeiro de 2026
Brasileiros ampliam investimentos em vacation homes nos EUA

Residências para aluguel de temporada em Orlando atraem compradores pela dolarização do patrimônio e pela alta demanda turística

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
07/01/2026 às 15h38
Emmanuel Souza Realtor

O mercado imobiliário de Orlando (EUA) tem se consolidado como um dos destinos preferidos de investidores brasileiros interessados em transformar imóveis em vacation homes, modelo de aluguel de temporada voltado para turistas.

Informações da Visit Orlando, divulgadas pelo portal Mercado e Eventos, indicam que a cidade recebeu cerca de 75 milhões de visitantes em 2024, figurando entre os principais pólos de atração de capital estrangeiro nos Estados Unidos.

De acordo com um levantamento da Florida Realtors, o Brasil aparece como o segundo país que mais investe em imóveis residenciais na Flórida, com US$ 1,5 bilhão em compras. Além disso, os brasileiros lideram o ranking de valor médio por propriedade adquirida, com US$ 489.519, acima de países como Reino Unido (US$ 489.400), Canadá (US$ 413.200), Colômbia (US$ 359.437) e Argentina (US$ 318.470). A preferência por casas unifamiliares independentes e por regiões metropolitanas mais caras explica a diferença.

Segundo Emmanuel Souza, corretor de imóveis que atua há mais de dez anos no mercado norte-americano, a dolarização do patrimônio é um dos principais atrativos. “O investidor brasileiro busca segurança em uma economia mais forte e, ao mesmo tempo, a possibilidade de usar o imóvel durante as férias na cidade. Além disso, há a chance de lucrar com aluguel de temporada ou residencial e até mesmo com construção e venda de imóveis, que podem gerar retorno de até 46%”, afirma.

O modelo de vacation home nos Estados Unidos funciona de forma semelhante ao aluguel de temporada no Brasil, mas com uma diferença fundamental: a demanda. “Orlando é uma das cidades mais visitadas dos Estados Unidos e recebe turistas de todos os países do mundo. Isso garante uma ocupação elevada e constante, o que pode tornar o investimento mais previsível e rentável”, observa Souza.

Para o especialista, as regiões próximas aos parques temáticos e condomínios com lazer completo são consideradas estratégicas para quem deseja maximizar a ocupação e retorno financeiro.

Análise antes do investimento

Souza explica que a análise do potencial de lucro de um imóvel passa por critérios objetivos. “O imóvel precisa ser bonito, bem decorado, moderno, em condomínios bem localizados, com lazer para os hóspedes e que sejam bem administrados. Esses fatores influenciam diretamente na taxa de ocupação e na valorização”, afirma.

O levantamento Florida Realtors aponta ainda que 44% dos brasileiros que investem na Flórida optam por casas unifamiliares, enquanto 33% preferem condomínios e 15% townhouses. O perfil revela uma tendência de busca por imóveis maiores e mais independentes, alinhada ao objetivo de atender famílias e grupos que visitam Orlando em busca de lazer.

No que diz respeito às formas de pagamento e financiamento, há alternativas para brasileiros que não possuem residência ou crédito estabelecido nos Estados Unidos. “É possível adquirir o imóvel com entrada a partir de 25% do valor, bastando ter passaporte, visto americano e comprovar saúde financeira no Brasil ou no país de residência”, ressalta.

O passo a passo para iniciar o processo de aquisição de uma vacation home envolve planejamento e orientação profissional. “A escolha de um corretor experiente é fundamental. Moro nos Estados Unidos há dez anos, também sou investidor imobiliário e tenho conhecimento das regiões, condomínios e imóveis que podem performar melhor e trazer o maior retorno. O direcionamento de um profissional para a escolha do financiamento e administração do imóvel também é essencial para garantir segurança e rentabilidade”, conclui.

Para saber mais, basta acessar: https://www.casasvendaemorlando.com.br

