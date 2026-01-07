Quarta, 07 de Janeiro de 2026
18°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Rede concede acesso gratuito a academias nas férias

Iniciativa "Passaporte Teen" oferece isenção de mensalidades para jovens de 14 a 18 anos entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026; ação reflete ten...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
07/01/2026 às 12h28
Rede concede acesso gratuito a academias nas férias
Academia Ph.D Sports

A inatividade física entre adolescentes permanece como um alerta prioritário de saúde pública. Dados consolidados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que 31% dos adultos globais não atingem os níveis recomendados de atividade física e que, se a tendência não for revertida, 35% da população poderá estar fisicamente inativa até 2030, segundo comunicado oficial publicado pela entidade.

No Brasil, o cenário entre os jovens também é considerado preocupante. Reportagens e estudos recentes têm reforçado a relação entre sedentarismo e piora de indicadores de saúde física e mental na adolescência. Com base em estudo que analisou dados de mais de 3,6 mil adolescentes de 14 a 17 anos, destacando que comportamentos sedentários podem aumentar o risco de sofrimento psicológico.

A publicação aponta que adolescentes que passam mais de três horas por dia em atividades sedentárias — como ficar muito tempo diante de telas, jogar videogame ou ler por lazer — apresentam maior risco de enfrentar sofrimento psicológico no futuro. No mesmo conteúdo, o estudo também observa que um tempo moderado de tela gasto com atividades educacionais foi associado a menor sofrimento psicológico.

Diante desse contexto, redes de academias têm adotado ações voltadas ao incentivo ao movimento nas férias escolares. Uma dessas iniciativas é o “Passaporte Teen”, que concede acesso gratuito a unidades da Ph.D Sports para adolescentes de 14 a 18 anos. O programa é válido de 12 de dezembro de 2025 a 31 de janeiro de 2026.

A campanha brasileira segue um modelo observado no exterior. Nos Estados Unidos, o programa High School Summer Pass, da rede Planet Fitness, registrou recorde de participação em 2025: mais de 3,7 milhões de adolescentes se inscreveram e realizaram mais de 19 milhões de treinos durante as férias, segundo comunicado divulgado pela empresa.

A CEO da Planet Fitness, Colleen Keating, atribuiu os resultados à adesão crescente do público jovem a hábitos de bem-estar e ao impacto do acesso gratuito na criação de rotinas consistentes.

"Nossa participação recorde é um testemunho de que esta geração abraça o fitness e o bem-estar. Estamos orgulhosos de oferecer acesso gratuito para ajudar os adolescentes a construir confiança e desenvolver hábitos saudáveis que podem durar a vida toda", afirmou Keating, conforme o comunicado.

Saúde mental e o impacto das telas

A discussão sobre atividade física entre adolescentes também envolve o aumento do tempo de tela e seus efeitos sobre o bem-estar psicológico. De acordo com o estudo citado pela CNN Brasil, longos períodos de comportamento sedentário elevam o risco de sofrimento psicológico, enquanto a exposição moderada à tela para fins educacionais apresentou associação com menor sofrimento.

Regras de funcionamento e supervisão

Para garantir segurança e organização, o regulamento do "Passaporte Teen" prevê diretrizes específicas. O benefício é exclusivo para não alunos e requer cadastro presencial com a presença obrigatória de um responsável legal, portando documentos originais (RG e CPF).

A aptidão física deve ser comprovada por meio do Questionário de Prontidão para Atividade Física (PAR-Q) e, onde a legislação municipal exigir, apresentação de atestado médico. O acesso às áreas de musculação e às aulas coletivas é restrito aos horários pré-estabelecidos — de segunda a domingo, das 10h às 16h — permitindo que a equipe técnica ofereça orientação básica sem comprometer o atendimento nos horários de pico e respeitando o horário de funcionamento das unidades.

A campanha "Passaporte Teen" é válida por tempo limitado e encerra-se impreterivelmente no dia 31 de janeiro de 2026. O regulamento completo está disponível para consulta nas recepções das unidades participantes.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto por Jefferson Amaral
Entretenimento Há 23 horas

Flores: Malu Mesquita expõe nova série no espaço O Jardim

A exposição “Flores”, de Malu Mesquita, pode ser visitada até 26 de janeiro no espaço cultural O Jardim, em São Paulo. Com curadoria de Renato Negr...

 Divulgação/Lu Correia
Entretenimento Há 2 dias

Youtuber fará comentários ao vivo do BBB 26 em novo quadro

Faltando algumas semanas para estreia do Big Brother Brasil (BBB), canal Eldo Gomes começa série de vídeos com spoilers sobre o reality show

 Divulgação / Renato Lobo
Entretenimento Há 2 dias

Mudanças no estilo de vida podem contribuir para um envelhecimento saudável

Especialista traz alternativas para melhorar a energia, a cognição e o bem-estar ao longo dos anos

 Foto: Evelyn Silva/Divulgação
Entretenimento Há 2 dias

Influenciadores de Brasília marcam presença no Printer Chef

O Printer Chef, no Conjunto Nacional em Brasília, integrou gastronomia e tecnologia com impressão 3D de alimentos, incluindo degustações e competiç...

 Davi Costa
Entretenimento Há 1 semana

Brasil bate recorde de turistas estrangeiros em 2025

ONU Turismo coloca o país na liderança do crescimento mundial do setor e exalta trabalho conjunto entre governo e iniciativa privada. Previsão é de...

Tenente Portela, RS
29°
Tempo limpo
Mín. 18° Máx. 31°
30° Sensação
2.22 km/h Vento
54% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h47 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Quinta
33° 18°
Sexta
34° 19°
Sábado
22° 18°
Domingo
27° 17°
Segunda
28° 15°
Últimas notícias
Entretenimento Há 6 minutos

Rede concede acesso gratuito a academias nas férias
Internacional Há 6 minutos

Tempestade Goretti: nevascas cancelam centenas de voos na Europa
Câmara Há 27 minutos

Comissão aprova até 4 anos de prisão para agente público que impedir ilegalmente acesso de cidadãos a armas
Justiça Há 27 minutos

Moraes autoriza Bolsonaro a fazer exames no hospital após sofrer queda
Sociedade Há 47 minutos

Atendimento odontológico beneficia trabalhadores da construção civil

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,34%
Euro
R$ 6,30 +0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 521,251,27 -2,40%
Ibovespa
161,847,56 pts -1.11%
Mega-Sena
Concurso 2956 (06/01/26)
10
18
21
24
43
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6920 (06/01/26)
04
28
34
42
47
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3580 (06/01/26)
01
04
05
06
08
09
12
13
15
16
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2871 (05/01/26)
01
05
09
10
12
14
20
22
28
30
31
51
55
67
74
80
86
87
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2908 (05/01/26)
02
17
36
43
44
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias