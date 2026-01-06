Flores: Malu Mesquita expõe nova série no espaço O Jardim

Terça, 06 de Janeiro de 2026
Foto por Jefferson Amaral

A exposição “Flores”, de Malu Mesquita, segue em cartaz até o dia 26 de janeiro no espaço cultural O Jardim, em São Paulo. A mostra reúne dez fotografias produzidas em estúdio e trabalhadas digitalmente, com curadoria de Renato Negrão.

A série integra uma exposição em comemoração aos 11 anos de carreira da fotógrafa e apresenta imagens de flores criadas a partir de processos de experimentação visual em ambiente controlado. O projeto teve origem a partir de uma encomenda feita pela empresária e influenciadora Carol Bassi, que solicitou uma fotografia de peônias para seu escritório, motivando a artista a desenvolver o ensaio.

Representada pela Galeria O Jardim, Malu Mesquita nasceu na Mooca, em São Paulo, e é formada em Publicidade e Propaganda pelas Faculdades Integradas Metropolitanas FIAM/FAAM (1990). Ingressou no universo das artes em 2015, após curso profissionalizante na Escola Panamericana de Artes e Design. Sua linha de pesquisa desde então é a temática urbana e suas possibilidades de atuação artística.

A fotógrafa já participou de entrevistas em São Paulo, Santos, Rio de Janeiro e do Festival de Fotografia de Tiradentes, onde apresentou exposição individual do projeto “NoMesmoMuro”. Também integrou exposições em países da Europa, América Central, América do Norte, Oriente Médio e Ásia. Entre os trabalhos estão o Image Festival Amman, na Jordânia, com curadoria de Linda Al-Khoury, no Cervantes Institute, em Amã; o projeto RESPIRARTE, uma intervenção artística na Avenida Paulista, com curadoria de Valkiria Iacocca, no Espaço Cultural Conjunto Nacional Avenida Paulista, em São Paulo; e o projeto “De Volta ao Muro”, onde pesquisa a integração com outras áreas, como o grafite interferindo em sua fotografia.

Malu Mesquita é autora dos livros “#NoMesmoMuro, Do Instagram ao Fotolivro” (2017) e “Rede de Proteção” (2022), além de integrar o livro “Crônicas de uma São Paulo Possível”, editado por O Jardim, em 2025.

Serviço

Exposição “Flores”, de Malu Mesquita
Local: Casa de Cultura O Jardim
Curadoria: Renato Negrão - Cel.: 11-98270-7395
Exposição: até 26 de janeiro de 2026 – entrada franca
Endereço: Rua Ilansa, 185 – Mooca – São Paulo/SP – @ojardim
Horário: de terça-feira a sábado, das 14h às 20h

Informação para a Imprensa:
Cris Primi – Assessoria de Imprensa desde 1999
Cel.: 11-99664-8117
E-mail: [email protected]

