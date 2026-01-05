Segunda, 05 de Janeiro de 2026
Youtuber fará comentários ao vivo do BBB 26 em novo quadro

Faltando algumas semanas para estreia do Big Brother Brasil (BBB), canal Eldo Gomes começa série de vídeos com spoilers sobre o reality show

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
05/01/2026 às 17h42
Especialista em reality shows e comentarista de BBB há mais de seis anos, o jornalista e influenciador Eldo Gomes (@EldoGomes) divulgou uma lista com spoilers, apurações e informações relacionadas ao Big Brother Brasil 26. A iniciativa integra o quadro #PapoComEldoReality, transmitido ao vivo em seu canal no YouTube e replicado em recortes nas plataformas digitais e redes sociais.

O formato estabelece um espaço de debate e análise sobre o programa. Os recortes das transmissões são publicados também no Instagram, ampliando a distribuição do conteúdo. Desde 2019, Eldo Gomes acompanha o Big Brother Brasil em transmissões opinativas. Inclusive, em seu blog, o jornalista Eldo Gomes traz spoilers exclusivos sobre o tema.

Durante uma das transmissões, o comunicador afirmou: "Os spoilers antecipados mantêm o interesse e movimentam as conversas digitais com nossa comunidade".

O canal no YouTube reúne mais de 700 vídeos, ultrapassa 1 milhão de visualizações e possui cerca de 110 mil inscritos. Com a proximidade da estreia do BBB 26, Eldo Gomes iniciou uma série de vídeos com spoilers e comentários ao vivo no quadro #PapoComEldoReality.

