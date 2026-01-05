Youtuber fará comentários ao vivo do BBB 26 em novo quadro

Especialista em reality shows e comentarista de BBB há mais de seis anos, o jornalista e influenciador Eldo Gomes (@EldoGomes) divulgou uma lista com spoilers, apurações e informações relacionadas ao Big Brother Brasil 26. A iniciativa integra o quadro #PapoComEldoReality, transmitido ao vivo em seu canal no YouTube e replicado em recortes nas plataformas digitais e redes sociais.

O formato estabelece um espaço de debate e análise sobre o programa. Os recortes das transmissões são publicados também no Instagram, ampliando a distribuição do conteúdo. Desde 2019, Eldo Gomes acompanha o Big Brother Brasil em transmissões opinativas. Inclusive, em seu blog, o jornalista Eldo Gomes traz spoilers exclusivos sobre o tema.

Durante uma das transmissões, o comunicador afirmou: "Os spoilers antecipados mantêm o interesse e movimentam as conversas digitais com nossa comunidade".

O canal no YouTube reúne mais de 700 vídeos, ultrapassa 1 milhão de visualizações e possui cerca de 110 mil inscritos. Com a proximidade da estreia do BBB 26, Eldo Gomes iniciou uma série de vídeos com spoilers e comentários ao vivo no quadro #PapoComEldoReality.