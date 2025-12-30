Quarta, 31 de Dezembro de 2025
Brasil bate recorde de turistas estrangeiros em 2025

ONU Turismo coloca o país na liderança do crescimento mundial do setor e exalta trabalho conjunto entre governo e iniciativa privada. Previsão é de...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
30/12/2025 às 18h28
Brasil bate recorde de turistas estrangeiros em 2025
Davi Costa

O turismo brasileiro comemorou duas marcas históricas no final de novembro. De acordo com o Barômetro Mundial do Turismo (World Tourism Barometer), publicação recém-editada pela ONU Turismo, o país registrou aumento de 45% nas chegadas de turistas internacionais entre janeiro e setembro de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024. O índice coloca o Brasil na liderança global de crescimento, à frente de grandes competidores como Vietnã e Egito (ambos com 21%), Etiópia e Japão (ambos com 18%).

Na última semana de novembro, a Embratur — autarquia vinculada ao Ministério do Turismo (MTur) responsável pela promoção do Brasil no mercado internacional — anunciou que o país ultrapassou a marca de 8 milhões de visitantes estrangeiros em 2025 e deve encerrar o ano com a recepção de mais de 9 milhões de turistas de outros países.

"O relatório da ONU Turismo é mais uma prova de que estamos vivendo o melhor momento do turismo internacional no Brasil e somos um destaque mundial", exulta o presidente da Embratur, Marcelo Freixo. "O viajante internacional volta seu olhar para o Brasil e agora vê a autenticidade, as experiências e sensações que só o nosso país e o nosso povo oferecem. É por isso que temos o maior crescimento do mundo no turismo internacional e graças a isso também estamos vendo o turismo como matriz econômica que gera emprego, renda e receitas para todo o Brasil."

O diretor do escritório regional da ONU Turismo para as Américas, Heitor Kadri, destacou a importância do trabalho conjunto entre governo e o setor privado: "A equipe da Embratur está fazendo um trabalho fenomenal. Hoje existe uma verdadeira união do governo federal em torno do turismo, fortalecendo quem faz o setor acontecer".

"Essas marcas históricas demonstram a importância da Embratur para elevar o patamar de qualidade da imagem do turismo brasileiro", reforça Adriana Noguti, diretora de Comunicação e Marketing da RTSC, holding de investimentos nos ramos imobiliário e turístico.

Para acompanhar o ingresso de turistas estrangeiros em tempo real, a Embratur e o MTur instalaram dois “turistômetros”: painéis com cinco metros de altura e projeção de inteligência artificial que exibem o volume de chegadas de visitantes internacionais ao país. Um foi posto na Orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, e outro na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

Em sinergia com o crescimento no número de turistas internacionais, o Brasil ultrapassou também a marca histórica de 100 milhões de passageiros em aeroportos brasileiros. De janeiro a outubro, o país já soma 106,8 milhões de passageiros, crescimento de 9,5% em relação ao mesmo período de 2024, considerando voos domésticos e internacionais.

No mercado internacional, outubro teve outro recorde, com 2,3 milhões de passageiros e alta de 9,3% em relação ao mesmo mês de 2024. De janeiro a outubro de 2025, o país soma 23,5 milhões de viajantes, considerando voos de e para o exterior.

