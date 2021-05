Rio Grande do Sul tem cerca de 25% dos municípios em situação de emergência devido à estiagem

O Rio Grande do Sul tinha, na sexta-feira (21/05), praticamente um quarto dos municípios em situação de emergência devido à estiagem. Segundo a Defesa Civil do Estado, o número chega a 126, quatro a mais do que no início do mês. Conforme o meteorologista que atua no Governo do RS, a situação pode ficar ainda pior ao longo do ano porque não há expectativa de chuva permanente que possa recuperar as reservas hídricas.

No dia 05 de maio, havia 122 municípios gaúchos em situação de emergência por causa da estiagem, e agora são 126, sendo 111 reconhecidos e 114 já homologados.

O coordenador da Defesa Civil, coronel Júlio César da Rocha Lopes, destaca que ainda há alguns pedidos em análise. A questão é que, mesmo com um quadro que tende a se agravar, o Rio Grande do Sul já tem cerca de 25% das localidades sofrendo com a falta de chuva.

As cidades mais recentes na lista são Palmitinho, Frederico Westphalen e Caiçara.

Previsão:

O problema pode ser ainda maior para todo o Estado ao longo deste ano. A meteorologista Cátia Valente, coordenadora da equipe da Sala de Situação do Governo do RS, diz que depois dos meses de abril e maio secos, e mesmo com a chuva na sexta-feira (21/05) e sábado (22/05), se trabalha daqui para a frente com um período de curto a médio prazo sem precipitação significativa e permanente.

— Ou seja, não é uma chuva contínua e que faça recuperar os recursos hídricos. O quadro é esse, nada animador, até o verão, pelo menos — ressalta Cátia Valente.

A meteorologista destaca que há regiões com um grande déficit hídrico. A chuva que não aconteceu, entre 600 a 800 milímetros abaixo da média normal no período de um ano e meio. São elas: regiões Central, Sul e Fronteira Oeste.

Segundo Cátia Valente, desde a estiagem do final de 2019 e início de 2020, uma das piores dos últimos anos, não houve chuva suficiente que compensasse a quantidade de água nos reservatórios e na bacia hidrográfica do Estado. — A esperança mesmo é com as chuvas mais contínuas do próximo verão — afirmou a meteorologista.

