Tons frios e brilho guiam as maquiagens de fim de ano

Com o fim de ano se aproximando, as produções de beleza começam a ganhar protagonismo no planejamento das festas. O período, marcado por encontros, celebrações ao ar livre e altas temperaturas, traz desafios e possibilidades para quem busca uma maquiagem capaz de atravessar longas noites sem perder o frescor. Dentro desse cenário, a maquiadora Yumi Misuqui, maquiadora parceira da Lord Perfumaria, observa um movimento que combina a elegância dos tons frios com o desejo recorrente por brilho, mas de forma mais estratégica e sofisticada.

Segundo ela, apesar do forte apelo atual das peles opacas e dos blushes rosados frios, há comportamentos específicos que se repetem às vésperas do Réveillon. A busca por luz se mantém viva, ainda que de maneira mais controlada.

"Na virada, as clientes gostam de incluir um pouquinho mais de brilho, mas tenho observado um aumento expressivo na procura por tons frios em blushes, iluminadores e sombras." O resultado, explica a maquiadora, é um visual que transmite modernidade sem perder o clima festivo.

Durabilidade da maquiagem

Nessa época do ano, manter o acabamento bonito até o fim da noite passa a ser tão importante quanto escolher a paleta de cores ideal. A rotina de festas, somada às altas temperaturas, pede uma preparação de pele mais cuidadosa. Yumi destaca que a durabilidade começa muito antes da base. "A hidratação perfeita é o ponto-chave para que a maquiagem permaneça intacta", explica.

Em seguida, a profissional reforça um item frequentemente subestimado, mas que faz toda a diferença na resistência ao calor: o pó solto. "Muitos pulam o pó por medo de marcar a pele, mas ele é essencial para selar e fixar, e hoje há várias opções que não craquelam." Selar a maquiagem, segundo ela, garante estabilidade na estrutura da pele e ajuda a evitar brilho excessivo e marcas nas linhas finas — efeitos comuns em ambientes quentes.

Olhos esfumados e lábios em destaque

O comportamento das consumidoras também revela pistas sobre o que está em alta. Para os olhos, Yumi aponta que o esfumado clássico ganhou uma releitura mais leve, com acabamento limpo e elegante. "O esfumado rente aos cílios superiores e inferiores deixa a pálpebra mais clean e moderna."

Nos lábios, ela observa uma divisão interessante entre brilho e tradição. O gloss surge como favorito nas festas por realçar volume e trazer vivacidade ao rosto, enquanto o batom vermelho mantém seu domínio absoluto no Natal, reforçando o aspecto simbólico da cor nessa época do ano. "O gloss deixa a boca mais chamativa, mas no Natal o vermelho sempre vence".

Naturalidade x glamour

As escolhas de maquiagem durante as festas dizem muito sobre o momento pessoal de cada mulher. Para algumas, a chegada do novo ano pede leveza; para outras, é o momento ideal para apostar no impacto visual.

Yumi explica que quem busca naturalidade tende a priorizar texturas fluidas e luminosidade suave. "As bases bem fluidas ajudam a criar uma camuflagem leve e natural". Nesse estilo, a pele respira, o blush entrega viço e os olhos permanecem discretos.

Em contrapartida, a estética glamourosa segue forte entre quem deseja marcar presença nas festas. A maquiadora destaca que a construção de lábios em degradê (técnica do lip combo) é uma escolha frequente entre suas clientes. "O lip combo com degradê deixa a boca poderosa, e cílios postiços tornam o olhar mais sensual". Nesse conjunto, boca e olhos equilibram intensidade e elegância.

Da festa ao dia seguinte

A rotina de beleza não termina quando a festa acaba. Yumi alerta que a forma como a maquiagem é removida interfere diretamente na saúde e na aparência da pele nos dias seguintes. "O demaquilante bifásico ou um cleansing balm ajudam a dissolver e retirar tudo com mais facilidade".

E, para prolongar o efeito bonito ao longo do dia, e até de noite, ela recorre a um item que considera indispensável: "a bruma fixadora no final da maquiagem, e reaplicada ao longo do dia, renova a pele e mantém o acabamento bonito por mais tempo", indica.