Artista brasileiro expõe tênis de US$ 50 mil em Orlando

Exposição realizada durante a semifinal da liga feminina de futebol nos Estados Unidos levou obras de customização a um estádio de Orlando. A mostr...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
29/12/2025 às 17h47
Artista brasileiro expõe tênis de US$ 50 mil em Orlando
TPB / Géro Bonini

O artista brasileiro Lod Moraes realizou uma exposição de arte, com tênis customizados, durante a semifinal dos playoffs da NWSL - principal liga de futebol feminino dos Estados Unidos, realizada no Inter&Co Stadium, em Orlando, no último mês de novembro. A partida reuniu aproximadamente 10 mil torcedores, segundo dados divulgados pela organização do evento esportivo, e colocou frente a frente as equipes Orlando Pride e Gotham FC.

A mostra ocorreu em um camarote do estádio e integrou a programação da Art Sneakers Exhibition, atraindo convidados e profissionais ligados ao setor esportivo interessados no trabalho de customização apresentado. Ao todo, foram exibidos quatro pares personalizados, cada um com identidade visual própria e técnicas distintas que marcam a atuação do artista no cenário internacional.

Entre as obras expostas, destacou-se um modelo desenvolvido em parceria com o joalheiro Jondson Rabelo, da JR Kingdom Jewelry. O tênis foi confeccionado com ouro 18 quilates e diamantes, reunindo elementos da arte urbana e da joalheria de alto padrão. A peça, avaliada em mais de US$ 50 mil, concentrou grande parte da atenção do público presente, sendo uma das mais registradas durante a exposição.

"A proposta da exposição foi apresentar a customização como uma forma de expressão artística que dialoga com diferentes universos, como o esporte e a cultura urbana. Estar em um ambiente como um estádio amplia esse contato com públicos diversos e reforça a presença da arte em espaços não convencionais", afirmou Lod Moraes.

Outro momento de destaque ocorreu com a entrega de um par exclusivo ao executivo Jarrod Dillon, presidente de operações comerciais do Orlando City SC, do Orlando Pride e do próprio estádio. A ação foi apresentada como um gesto simbólico da relação entre manifestações artísticas, esporte profissional e iniciativas comunitárias associadas ao ambiente esportivo.

A participação do artista brasileiro reforça a presença de criadores internacionais em espaços tradicionalmente ligados ao entretenimento esportivo.

Ainda em dezembro, Lod Moraes também esteve entre os homenageados do Prêmio Tudo Para Brasileiros, realizado no Hard Rock Cafe, em Orlando, reconhecimento que marcou sua atuação recente no cenário artístico voltado à customização.

Design by Freepik
